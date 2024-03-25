洛鉬去年淨利潤82億新高 派息飆

洛鉬的願景眾所周知，是成為世界級資源公司，正是去年躋身全球第一大鈷生產商，旗下銅、鈷、鈮、磷等主要產品全年產量均創新高。作為內地礦業巨頭，總裁孫瑞文於致股東的信中指，今年以進入全球10大銅生產商為目標，更9次提及「世界級」這一個關鍵字。從公司今年6大重點工作中，可見維持全球最大鈷生產商市場地位的重要性，在於提升話語權。

自去年正式獲內地車用電池龍頭寧德時代加持，成為洛鉬第二大股東，明顯強化了該企在新能源材料領域的布局。兩者繼合力在南美洲國家玻利維亞取得兩座鋰鹽湖的開採權之後，今年初據報就當地投資建設試點廠已簽署協議。

今年鈷需求展望未明 公司在財報強調，今年將依託其在非洲、南美洲和東南亞的發展，聚焦新能源金屬和其他優勢金屬，重點圍繞新能源產業相關和內地短缺的資源品種，積極儲備優質項目，適時實施逆周期併購，並深化與寧德時代合作，加快推進非洲電池價值鏈項目和玻利維亞鋰鹽湖產業鏈項目。

不過，對礦企來說，成本還是核心經營指標。雖然洛鉬已定下今年要實現產能躍升、成本下降的目標，但對於今年新能源行業的前景，仍顯得小心翼翼。展望今年市場，公司表示，鈷的市場終端需求具有不確定性，取決於三元動力電池領域的復甦程度、3C產品（即電腦、通訊、消費電子）電子需求的好轉程度以及硬質合金的需求增幅。政策繼續支持新能源汽車發展，將利好鈷的消費，惟隨着供應量持續增加和磷酸鐵鋰的份額擠壓，價格恢復具有明顯的波動性，主要受到原料到港量及季節性去庫存的影響。