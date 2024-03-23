基金觀點：布局股債基金迎減息

美國聯儲局宣布將基準利率維持在5.25至5.5厘區間不變，連續第5次保持利率不變，符合市場預期。但聯儲局仍堅持其之前的預測，即到2024年底前將降息3次。聯儲局保留年內降息3次的指引，推動各類基金好倉。該局新的點陣圖並未如部分市場人士事前擔心般，將年內降息次數的預估從3次調整為兩次。

美股黃金升勢強勁 美債基金隨着聯儲局降息預期回升，各期限美債孳息率普遍從高位回落。兩年期美債孳息率下跌8.7點子至4.609厘，5年期債息下跌5.6點子至4.247厘，10年期債息下跌2.2點子至4.274厘。

美股及貴金屬基金表現火熱，在今年首兩月美國通脹依然呈現頑強背景下，聯儲局仍然是向鴿派傾斜，刺激現貨金首次突破每安士2,200美元，黃金基金應聲而上。

聯儲局對美國經濟的表述顯得相當樂觀，經濟正穩健增長，而就業市場仍然保持強勁，市場預計通脹率將在明年內回落至2%的目標。不過，市場仍存在若干不確定因素，給經濟帶來負面衝擊，其中包括黑天鵝事件和地緣政治緊張局勢的蔓延等，惟預期金股債等基金升勢仍可持續。

曜熊理財策略董事 馬煒喬