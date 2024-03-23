白居二客取證即買天富苑

新一批白居二客上周獲發批准信後，個別親身到房屋委員會總部取證，並隨即入市，於未補價第二市場以逾320.08萬元購入天水圍居屋天富苑兩房戶，料屬同類買家首宗成交。

祥益謝利官表示，上述單位實用面積約506方呎，新買家早前已四出睇樓，申請購買資格證後，本周四到黃大仙房委會辦事處自行取證，即晚相約業主會面洽購，成交呎價約6,326元。

該行黃慶德指，屯門居屋新圍苑B座一個三房單位，實用面積約554方呎，亦獲同類買家以約280萬元購入，呎價約5,054元。

旭禾苑4年升值28% 新居屋減價吸客。萬方地產葉搏麟表示，火炭旭禾苑中層6室一房單位，實用面積約294方呎，放盤8個月，劈價93萬元，減幅約26%，第二市場以265萬元沽出，呎價約9,014元，近4年帳面升值約28%。

綠表客加快入市掃平盤。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋翠林邨雅林樓中層21室，實用面積約490方呎，早於2022年放盤，約兩年累減110萬元，區外綠表買家以220萬元購入，呎價約4,490元。