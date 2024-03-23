二手減價：御金‧國峯傳劈千萬沽 12年輸629萬

樓市前景尚未明朗，再有業主不惜壯士斷臂，蝕讓出貨。市傳一組內地業主劈價約1,150萬元，沽出西南九龍御金‧國峯大單位，持貨逾12年帳面仍要損失約629.4萬元。據悉，該組業主已於一個月蝕沽兩伙，累計損失逾1,400萬元。

消息指出，該盤3座中高層A室，實用面積約1,614方呎，早於2021年底以約4,100萬元放售，累減約28%，市傳以約2,950萬元售出，呎價約18,278元。單位2012年1月一手購入價約3,579.4萬元，現貶值約17.6%。據了解，該組業主上月已沽出上址樓上的同室單位，連車位售約3,030萬元，同樣持貨逾12年，帳面虧損約771.5萬元。

馬鞍山天宇海亦有重磅投資者減磅出貨，消息指，由公司名義持有的3A座中層A室，實用面積約956方呎，劈價約180萬元，以約1,280萬元售出，呎價約13,389元。

傳統藍籌屋苑繼續有損手，中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道4號低層兩房戶，實用面積約508方呎，以約570萬元成交，呎價約11,220元，原業主持貨近7年帳蝕約80萬元。

嘉湖複式呎售僅$8215 天水圍嘉湖山莊複式戶呎價8,000餘元已有交易。該行伍耀祖表示，屋苑麗湖居1座頂層連天台複式單位，實用面積約986方呎，四房連套房間隔，以約810萬元售出，呎價約8,215元。

此外，樓市撤辣後稍為阻止樓價跌勢，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，最新報143.91點，按周回升約0.62%，數據反映財政預算案公布當周市況。