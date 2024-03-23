銅鑼灣劏舖僅8萬易手 19年慘蝕95%

商場劏舖末日，銅鑼灣糖街1至5號一個樓上迷你舖，僅以8萬元登記易手，物業樓價蒸發95.7%，料為同類物業蝕幅最勁個案。

當年購入價186萬 據悉，該物業為一樓單號舖，建築面積約70方呎，實用面積約30方呎，現屬交吉。原業主於2005年8月以186.2萬元買入，持貨近19年轉售，帳面虧損178.2萬元，以建築面積計，成交呎價只約1,143元。據知，該商場舖位的管理費、冷氣費及差餉，每月約數百元至一千元。

該劏場名為銅鑼廣場，由人稱「劏場大王」尹柏權於2004年以兩億元購入上址一個原屬食肆的舖位，其後改裝為商場拆售，將1至2樓分間為206個迷你舖，每個出售呎價約3萬元，舖位售價約200萬元左右，合共套現約4億元。

有網上資料指，該商場有一個相若面積劏舖，以每月一千元招租，包管理費及豁免佣金，長短約均可，可作貨倉等用途。

近期市場亦錄一宗大劏舖大幅蝕讓個案。尖沙咀首都廣場一個2樓雙號迷你舖，建築面積約120方呎，2020年以約24.5萬元售出，物業於2013年購入價約378.3萬元，蝕幅約93.5%。

另一個劏場荃灣地皇廣場，一個2樓雙號舖，2017年曾以30萬元賣出，原業主2012年買入價逾400萬元，帳面貶值約92.5%。