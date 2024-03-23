樓市全面撤辣，引爆市場購買力。旺角利奧坊•首隅及九龍灣泰峯，均於昨日展開銷售，帶動3月首22日的一手成交量突破3,000宗。啟德天璽•海獲同一組大手豪客連購4伙四房大戶，涉資約2.7億元，以金額計屬撤辣後最大手掃貨個案。

另方面，王新興集團發展的九龍灣泰峯，昨晚亦作次輪銷售，分別以價單形式發售132伙，及招標推售50伙。銷售流程於晚上6時開始，準買家需到場抽籤以決定揀樓次序。