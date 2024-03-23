新盤月內開單破3千
利奧坊•首隅即日售31戶 泰峯累沽309伙
樓市全面撤辣，引爆市場購買力。旺角利奧坊•首隅及九龍灣泰峯，均於昨日展開銷售，帶動3月首22日的一手成交量突破3,000宗。啟德天璽•海獲同一組大手豪客連購4伙四房大戶，涉資約2.7億元，以金額計屬撤辣後最大手掃貨個案。
天璽•海豪客購4伙
新鴻基地產(00016)的天璽•海，昨錄得6宗成交，單日套現約3.5億元。其中4伙由同一組買家購入，包括第5座20樓A室和B室，第5座25樓A室和B室，實用面積1,401方呎及1,366方呎，成交價介乎6,556.8萬至7,117.08萬元，呎價48,000元及50,800元。同系元朗錦田北PARK YOHO Napoli，昨錄「一客兩食」，共涉1,545.29萬元。
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊•首隅，昨展開首輪銷售，發售68伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，截至晚上8時半，項目已售出31伙。其中，一房單位較受歡迎，沽出17伙，其餘皆為兩房戶型。買家當中，用家及投資者各佔約一半，並錄得兩組大手客，分別認購兩伙及3伙。
另方面，王新興集團發展的九龍灣泰峯，昨晚亦作次輪銷售，分別以價單形式發售132伙，及招標推售50伙。銷售流程於晚上6時開始，準買家需到場抽籤以決定揀樓次序。
王新興集團董事總經理王惠貞指，截至晚上9時45分，項目50個單位獲揀選，不少買家打算購入單位自用。連同首輪銷售計，該盤於6日之內售出309伙，佔全盤807伙約38%。
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