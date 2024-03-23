道指低開近百 法興估標指年底見5500點

美國股市表現強勁，3大指數於周四再度刷新歷史新高，並於周五早段有所回調；道指早段曾跌97點，報39,684點；標指跌6點，報5,235點；納指跌40點，報16,361點。對於近期勢如破竹的美股，有大行再次給出更高的預測，法國興業銀行最新估計標指今年底可望升至5,500點，為主流賣方機構中最牛的預測。

工業AI信貸改善續撐市 法興認為，支撐美股持續上漲的原因在於美國堅實的宏觀經濟基礎，和強勁的企業盈利增長。目前有3個宏觀經濟主題繼續支持美股表現獨佔鰲頭，首先是「回流熱潮」，指美國企業將業務或生產線遷回美國本土的趨勢，這鼓勵了美國本土的生產製造業，並促進了美國的「再工業化」。

其次是「人工智能（AI）熱潮」，法興的團隊認為，如果沒有AI熱潮的推動，標指合理水平可能僅在4,400點左右；最後則是「信貸改善」，即最近美國信貸環境和貸款標準變得寬鬆。

企業消息方面，市傳特斯拉（Tesla）在內地電動車市場競爭激烈之際，本月較早前指示上海廠的員工減產Model Y及Model 3，每周工作天數亦由6日半縮至5日，暫未清楚何時復常，股價周五早段挫2.17%。

Reddit首掛升48% 今年首隻焦點新股、網絡討論區Reddit周四正式掛牌，全日收升48.35%，報50.44美元，市值達80.19億美元；周五早段則曾跌10.11%，報45.05美元。

聯邦快遞（FedEx）公布了截至2月29日止一季業績，期內收入按年跌1.94%至217.38億美元，列帳純利按年升14%至8.79億美元；經調整純利增長11.67%至9.66億美元，其股價早段曾升8.15%。

針對美國商業房地產危機的擔憂仍未消退，Evercore ISI指有4家地區銀行可能會因為持續受壓的商業房地產市場而面臨風險，分別是Cullen/Frost Bankers、M&T Bank、Synovus Financial和Citizens Financial。他認為，這些銀行可能會因為貸款壞帳增加而需要加大撥備，惟不覺得銀行有資本或現金流動性問題而導致倒閉，相信這更多關乎盈利的問題，銀行在持續虧損的風險下或須增加現金儲備。