比特幣現貨ETF三日淨流出57億

愈近比特幣（Bitcoin）減半時刻，幣圈行情似乎愈見反覆！比特幣昨日曾跌逾3%，在64,000美元水平爭持，全周計料跌約4%，是今年來數一數二差的單周表現。至於以太幣周五跌2%，處3,400美元水平。

富爸爸作者續嗌買Bitcoin 數據顯示，由本周一至周三，在美上市的10隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）總計流出資金7.42億美元（約57億港元），創1月11日現貨ETF推出以來的最大3日淨流出。

昨日是紐約首屆比特幣投資者日，匯集對比特幣有興趣的資深華爾街投資者，討論比特幣的未來，比特幣價格或會趨波動。不過，知名投資理財暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）繼續建議投資者大手買入比特幣，原因是中國經濟現正陷入困境，所以現在不是買入相關股票和債券的時期，預計今年6月比特幣將見10萬美元。

不過，投行摩根大通認為，比特幣仍然處於「超買區域」，還有大量合約尚未平倉，估計價格可能進一步下跌，預計比特幣價格將在4月減半行情後將暴跌至42,000美元。