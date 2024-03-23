比特幣現貨ETF三日淨流出57億
愈近比特幣（Bitcoin）減半時刻，幣圈行情似乎愈見反覆！比特幣昨日曾跌逾3%，在64,000美元水平爭持，全周計料跌約4%，是今年來數一數二差的單周表現。至於以太幣周五跌2%，處3,400美元水平。
富爸爸作者續嗌買Bitcoin
數據顯示，由本周一至周三，在美上市的10隻比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）總計流出資金7.42億美元（約57億港元），創1月11日現貨ETF推出以來的最大3日淨流出。
昨日是紐約首屆比特幣投資者日，匯集對比特幣有興趣的資深華爾街投資者，討論比特幣的未來，比特幣價格或會趨波動。不過，知名投資理財暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）繼續建議投資者大手買入比特幣，原因是中國經濟現正陷入困境，所以現在不是買入相關股票和債券的時期，預計今年6月比特幣將見10萬美元。
不過，投行摩根大通認為，比特幣仍然處於「超買區域」，還有大量合約尚未平倉，估計價格可能進一步下跌，預計比特幣價格將在4月減半行情後將暴跌至42,000美元。
金價方面，現貨金前日創下歷史新高每安士2,222.14美元後，昨日進行整固，曾微跌0.65%，報2,167美元。分析認為，金價雖然出現回調，惟只要守得住2,166.3美元，前景仍然看漲。本港大型零售金舖999.9飾金價每両賣出價昨日約處24,200至24,300元水平。SPDR黃金ETF(02840)昨日收報1,570.5元，跌1.75%。
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