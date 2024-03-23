日股首升破41000關 全周飆5.6%

日本股市備受追捧，昨日再度創新高！日經平均指數盤中一度升0.67%，高見41,087點，為首次升穿41,000點；最終收升72點或0.18%，報40,888點，再創收市歷史新高。總結全周，日經指數累計上升2,180點或5.63%。不少分析相信，日股仍有上漲空間。

日本2月核心通脹2.8% 東證指數昨日亦揚17點或0.61%，收報2,813點，全周累升5.33%。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）表示，以目前日圓兌每美元匯價約150的水平來看，「日本股票非常便宜」；又指日本經濟似已好轉，而且股票市場與多數同儕相比，相對便宜，故貝萊德會加碼投資日本。

台灣股市亦創新高，台灣加權指數曾高見20,296點，最終全日收升29點或0.15%，報20,228點。該指數本周共計上漲545點或2.77%。

數據方面，不包括新鮮食品在內的日本2月核心消費者物價指數（CPI）按年漲2.8%，符市場預期，漲幅較1月的2%擴大，也是該指數自2022年4月以來，連續23個月保持在央行的2%目標之上。日本央行本周二結束負利率政策，央行行長植田和男昨日表示，將密切留意加息後對金融市場的影響，希望最終能減少購買日本債券。

有「日圓先生」之稱的財務省前官員榊原英資說，由於通脹已達標，今年全年可能維持利率於現水平不變；而如果日圓兌每美元貶值到155至160範圍，官員可能採取干預匯市的行動。

圓匯靠穩 泰銖5個月低 無懼美元強勢，日圓匯價昨日靠穩，兌每美元見151.52，升0.05%；兌港元約5.16算。不過其他亞洲貨幣卻下跌，其中泰銖曾創5個月低位，昨日貶0.25%，兌每美元約36.421。韓圜亦跌0.75%，兌每美元見1,344.11。

日本重啟加息，但英國或將迎來減息。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，有迹象顯示過去的收緊政策已經平息工資價格螺旋式上升的風險，未來該行或會啟動減息，並有可能多於一次。