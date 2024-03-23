體品企收入展望差

Nike上季少賺5% Lululemon美洲銷售僅升9% 體育用品市場競爭激烈，觀乎Nike及瑜伽運動休閒服品牌Lululemon發布的業績展望就可見一斑。事關兩大運動品牌均交出遠比預期為低的業績指引，反映行業前景面臨逆風！其中，Nike料2025財年的上半年收入將錄低單位數下跌，至於Lululemon的全年銷售展望不及預期之餘，北美地區的收入增長更明顯降溫，消息拖累兩企股價周五早段各跌9.02%及17.37%。

美國運動用品巨頭Nike公布，截至2月底止的第三財季僅賺11.72億美元，按年倒退5.48%。不僅如此，該企管理層更不諱言，直接面對消費者（Nike Direct）的策略未如預期般強勁，尤其是跑鞋市佔率開始「敗陣」；又預計2025財年的上半年收入將錄低單位數下跌。上述的疲弱展望，或多或少反映近年Hoka及Onon等品牌冒起，對Nike存在一定威脅。

Nike削部分鞋款訂單轉型 要在劣勢下求生，財務總監弗蘭德（Matt Friend）則透露，公司正削減經典鞋款「Air Force 1」以及跑鞋「Pegasus」的訂單，以便布局轉型推出及開發新產品。

至於該企上季庫存金額，按年及按季分別少13.23%及3.17%，至77.26億美元，顯示其去庫存過程持續。

業績方面，Nike上季收入有124.29億美元，按年增0.31%，按季跌7.16%，好過市場預期，主因假期折扣優惠疊加越野跑鞋「Ultrafly」等新款式上架帶動所致。按地區劃分，多數表現均低過市場預期。其中，大中華地區上季收入有20.84億美元，較預估的20.9億美元為低，惟按年升幅有4.51%，增長屬各地區最好。歐洲市場表現同樣疲弱，歐洲、中東與非洲（EMEA）地區收入年減3.32%至31.38億美元。不過，「大本營」北美地區收入按年增長3.19%至50.7億美元，高於預期的47.5億美元。

至於其Nike Direct的收入，季內按年僅增加2%至54億美元，其中電商業務（Nike Brand Digital）更按年倒退3%。批發收入較去年同期增長3%，達66億美元。行政總裁多納霍伊（John Donahoe）稱，觀察到愈來愈多民眾回到實體店購物，所以必須與批發夥伴合作爭取市佔率，但強調Nike Direct對公司依然重要。

Lululemon中國生意增78% 另邊廂，Lululemon截至1月28日止的第四財季業績顯示，其美洲地區銷售按年僅升9%，增幅遠低於去年同期的29%，公司解釋是因專注擴張國際版圖所致，而上季公司的國際銷售按年增長54%，其中中國銷售升78%，其他市場升36%。

整體而言，該企上季收入有32.05億美元，按年升15.63%；純利則有6.69億美元，按年升4.58倍。展望新一個財年，Lululemon預期收入僅介乎在107億至108億美元，即按年最多升12%，不僅低於市場預期的110億美元，增幅亦遠低於去年的19%。

Nike及Lululemon上季業績摘要