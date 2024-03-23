紫金年賺211億 銅產量破百萬噸
紫金礦業(02899)公布，去年賺211.19億元（人民幣‧下同），按年增長5.38%，每10股派息0.5元。該股昨日收市報15.22港元，跌2.69%。
成全球5大銅礦商
期內該企礦產銅實現歷史性重大突破，礦產銅100.72萬噸，按年增長11.13%，成為中國及亞洲唯一礦產銅產量破百萬噸大關礦商，排名全球前5名。根據中國有色金屬工業協會數據，去年中國實現礦山產銅161.9萬噸，其礦山產銅相當於中國總量的62%左右。
紫金的黃金資源量及產能位居主要上市礦企中國及亞洲第一，去年礦山產金6.77萬公斤，按年升20.17%，其礦山產金相當於中國總量的23%左右。
此外，該企為中國第一、亞洲第二、全球前四名的礦產鋅生產企業，去年礦山產鋅精礦含鋅42.18萬噸，按年2.24%；產鉛精礦含鉛4.51萬噸，按年升9.32%。
另同業招金礦業(01818)去年賺6.86億元，按年增加約70.77%，派末期息每股0.04元。期內，公司收入增長約6.82%至84.23億元。
中國神華盈利降11%
另一方面，中國神華(01088)去年賺646.25億元，按年下降11.38%，派末期息每股2.26元。以該股昨日收市價30.1港元及人民幣匯價計，股息率8.2厘。
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