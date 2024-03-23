紫金年賺211億 銅產量破百萬噸

期內該企礦產銅實現歷史性重大突破，礦產銅100.72萬噸，按年增長11.13%，成為中國及亞洲唯一礦產銅產量破百萬噸大關礦商，排名全球前5名。根據中國有色金屬工業協會數據，去年中國實現礦山產銅161.9萬噸，其礦山產銅相當於中國總量的62%左右。

紫金的黃金資源量及產能位居主要上市礦企中國及亞洲第一，去年礦山產金6.77萬公斤，按年升20.17%，其礦山產金相當於中國總量的23%左右。