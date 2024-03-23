新奧核心利潤縮4% 增派息

指引燃氣零售量回升 新奧去年天然氣零售銷量倒退3.07%，拖累總收入增速僅3.45%，溢利貢獻最大的燃氣零售分部少賺6.14%至60.49億元。工商業佔集團零售氣銷量近八成，其銷量卻因工業用氣疲軟而跌4.36%，抵銷民生方面的3.82%增長。本年指引包括零售氣銷量回升5%，核心利潤回升10%。

溢利率最高的工程安裝業務則受內房寒冬打擊，溢利跌5.81%至27.7億元。反觀泛能業務收入升32.52%（遜於指引），溢利增長22.55%至19.07億元，為集團業績帶來緩衝。

政策消息方面，國家能源局下發《2024年能源工作指導意見》，強調首要保障國家能源安全，目標包括煤炭穩產增產、產油逾兩億噸、天然氣保持快速增產、天然氣消費穩中有增、發電約9.96萬億度、非化石能源發電裝機佔比升到約55%、風電及太陽能發電量佔全國比重逾17%。