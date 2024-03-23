新奧核心利潤縮4% 增派息
藍籌燃氣股新奧能源(02688)去年多賺16.17%至68.16億元（人民幣‧下同），撇除部分項目後的核心利潤跌4.77%至75.86億元，但末期息仍按年增加1.76%至每股2.31港元，全年每股派2.95港元，以周五收市價計的往績股息率為4.55厘。
指引燃氣零售量回升
新奧去年天然氣零售銷量倒退3.07%，拖累總收入增速僅3.45%，溢利貢獻最大的燃氣零售分部少賺6.14%至60.49億元。工商業佔集團零售氣銷量近八成，其銷量卻因工業用氣疲軟而跌4.36%，抵銷民生方面的3.82%增長。本年指引包括零售氣銷量回升5%，核心利潤回升10%。
溢利率最高的工程安裝業務則受內房寒冬打擊，溢利跌5.81%至27.7億元。反觀泛能業務收入升32.52%（遜於指引），溢利增長22.55%至19.07億元，為集團業績帶來緩衝。
政策消息方面，國家能源局下發《2024年能源工作指導意見》，強調首要保障國家能源安全，目標包括煤炭穩產增產、產油逾兩億噸、天然氣保持快速增產、天然氣消費穩中有增、發電約9.96萬億度、非化石能源發電裝機佔比升到約55%、風電及太陽能發電量佔全國比重逾17%。
大行調高中海油目標價
同屬藍籌的中國海洋石油(00883)指引產量持續破頂，花旗將其目標價升至23港元，理由除了生產指引，且相信派息比率過了今年仍有最少40%；中銀國際則稱其於南海及渤海的新發現將再提高油氣儲量7%，遂將其目標價上調至19.95港元。該股昨現獲利回吐，收報17.72港元，跌2.74%。
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