華多家公募基金傳被突擊檢查 券商股軟
當局既已明言督促投行在內的中介機構發揮好「看門人」作用，據報此次對公募基金的檢查風格凌厲，幾乎沒有提前通知。加上新發布政策文件，具體提及未來5年培育10家優質龍頭機構，到2035年形成兩至3家具備國際競爭力的投行目標，近日官媒便齊聲重提券商加快併購重組，更稱業內一直有着「131家證券公司總資產加起來不及國際投資高盛一家」的說法，引起市場高度關注券商併購的下一步棋局。
A股全周回吐 外資沽貨
不過，嚴監管未能提振A股，昨日滬深股市3大指數繼續回吐，滬綜指收跌0.95%，報3,048點，兩連跌，全周轉跌0.22%，終止5周連升。深成指收跌1.21%，創業板指數跌1.47%，一周也要累挫0.49%及0.79%。即使兩市全日成交1.09萬億元（人民幣•下同），連續第五日破萬億元關，惟外資透過滬深股通淨賣出31.38億元，全周計淨賣出逾77億元。
人幣跌穿7.2關 4個月低
受美元匯率強勢影響，昨日人民幣兌每美元的在岸及離岸價，均跌穿7.2關鍵關口，再創逾4個月低位。雖然有指國有大行在早段已出手提供美元流動性，但未能力挽狂瀾，昨日離岸價愈跌愈急，一度低見7.2789，最多跌逾560點子，逼近7.23水平；在岸價下午4時30分收報7.2283，按日大跌289點子。
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