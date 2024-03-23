華多家公募基金傳被突擊檢查 券商股軟

當局既已明言督促投行在內的中介機構發揮好「看門人」作用，據報此次對公募基金的檢查風格凌厲，幾乎沒有提前通知。加上新發布政策文件，具體提及未來5年培育10家優質龍頭機構，到2035年形成兩至3家具備國際競爭力的投行目標，近日官媒便齊聲重提券商加快併購重組，更稱業內一直有着「131家證券公司總資產加起來不及國際投資高盛一家」的說法，引起市場高度關注券商併購的下一步棋局。