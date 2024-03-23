恒大造假 內地傳查羅兵咸
再翻許家印舊帳 涉欺詐中介難卸責
清盤令在身的中國恒大(03333)，正因背負2.4萬億元（人民幣‧下同）債務窟窿，終引來中國證監會查明境內旗艦恒大地產的財務造假內幕，至今牽連甚廣。市傳中證監正調查早年為恒大核數的羅兵咸永道（PwC），甚至有官媒喊話，其他中介機構在恒大地產欺詐發行境內債券也有責任問題，似乎與恒大清盤人擬準備向羅兵咸永道提出潛在訴訟的矛頭一致。
綜合報道，恒大地產的財務造假手法震驚業界，包括在2019年及2020年度透過提前確認收入方式，合共報大收入5,641億元，虛增利潤920億元等，雖然掌舵人許家印被行政處罰幾千萬元款項，兼終身禁止進入證券市場，但中證監據報仍在調查他可能涉及的其他刑責。
即使羅兵咸永道於去年1月辭任恒大及其兩附屬公司的核數師，選擇與恒大劃清界線，但自恒大於2009年在港上市一直擔任其核數師來看，特別是對恒大2019年和2020年的財報也出具了無保留意見，難怪香港會財局（前稱財匯局）早於2021年10月宣布對恒大財務報表展開查訊時，亦一併調查為其核數的羅兵咸永道。據報現時連中證監也在了解羅兵咸永道在恒大會計做法上扮演的角色。
同時，由於中證監表明恒大地產在2020至2021年間發行的5筆債券，本金規模共208億元，卻在發行文件中引用虛假數據，因此作為相關債券的中資龍頭承銷商及受托資信評級機構，亦恐難辭其咎。專家意見指，就算中證監尚未對相關中介追究責任，但不意味這些機構不需承擔責任。
龍湖去年少賺47% 削派息
內房醜聞不絕，業績倒退陰霾亦未散。龍湖集團(00960)如盈警所指，去年盈利大跌47.25%至128.5億元，建議派發末期息每股0.23元，按年少71.25%。截至去年底，有息負債餘額1,926億元，較2022年下降7.4%，且銀行融資佔比達77%，該企強調，因堅守按時還貸、不展期、不逾期的財務原則，換來戰略合作銀行的持續支持。淨負債率降至55.9%，剔除預收款後的資產負債率則為60.4%，均低於去年6月水平。
龍湖管理層昨指，今年內到期的債務147億元，佔去年末總債務約8%。其中，國內信用債券60億左右，分別在5、7、8、12月到期，而5月涉資的15億款項已存好。今年將有序規劃，提前規劃2025年到期的債務。惟管理層坦言，房地產市場短期存在一定壓力，主要受市場信心未完全恢復影響，需要時間收復。該企股價昨收跌逾4%，報10.18港元。
佳兆業料全年多蝕61%
遭入稟清盤的佳兆業集團(01638)則發盈警，預期去年虧損約190億至210億元，擴大約46至61%，主因物業項目及預期信貸虧損減值撥備增加。
與此同時，國際信貸評級機構惠譽把萬科企業(02202)的長期外幣發行人違約評級由「BBB」，降至垃圾級的「BB+」，展望「負面」，指其流動性充足，但賣樓表現減弱，市場波動限制融資能力。
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