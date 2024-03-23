恒大造假 內地傳查羅兵咸

綜合報道，恒大地產的財務造假手法震驚業界，包括在2019年及2020年度透過提前確認收入方式，合共報大收入5,641億元，虛增利潤920億元等，雖然掌舵人許家印被行政處罰幾千萬元款項，兼終身禁止進入證券市場，但中證監據報仍在調查他可能涉及的其他刑責。

即使羅兵咸永道於去年1月辭任恒大及其兩附屬公司的核數師，選擇與恒大劃清界線，但自恒大於2009年在港上市一直擔任其核數師來看，特別是對恒大2019年和2020年的財報也出具了無保留意見，難怪香港會財局（前稱財匯局）早於2021年10月宣布對恒大財務報表展開查訊時，亦一併調查為其核數的羅兵咸永道。據報現時連中證監也在了解羅兵咸永道在恒大會計做法上扮演的角色。

同時，由於中證監表明恒大地產在2020至2021年間發行的5筆債券，本金規模共208億元，卻在發行文件中引用虛假數據，因此作為相關債券的中資龍頭承銷商及受托資信評級機構，亦恐難辭其咎。專家意見指，就算中證監尚未對相關中介追究責任，但不意味這些機構不需承擔責任。

龍湖管理層昨指，今年內到期的債務147億元，佔去年末總債務約8%。其中，國內信用債券60億左右，分別在5、7、8、12月到期，而5月涉資的15億款項已存好。今年將有序規劃，提前規劃2025年到期的債務。惟管理層坦言，房地產市場短期存在一定壓力，主要受市場信心未完全恢復影響，需要時間收復。該企股價昨收跌逾4%，報10.18港元。

內房股昨日表現受壓