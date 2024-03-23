港股周挫221 沽空率飆至三成

港股弱勢未改。恒生指數昨日一度大跌521點至16,341點，收報16,499點，跌363點或2.15%，跌穿10天、20天及100天線，全周計累跌221點或1.32%。國企指數及恒生科技指數昨日分別跌2.49%及3.54%，主板成交1,356億元。「北水」連續第27日掃貨，昨錄淨流入145.38億元，為去年7月19日以來單日最大淨流入量，即使揮金如土，奈何如入泥沼，市況依舊愈買愈弱！值得留意的是，昨日港股沽空額高達397.73億元，大市沽空比率高達29.31%，大有山雨欲來之感。