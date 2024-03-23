港股周挫221 沽空率飆至三成
港股弱勢未改。恒生指數昨日一度大跌521點至16,341點，收報16,499點，跌363點或2.15%，跌穿10天、20天及100天線，全周計累跌221點或1.32%。國企指數及恒生科技指數昨日分別跌2.49%及3.54%，主板成交1,356億元。「北水」連續第27日掃貨，昨錄淨流入145.38億元，為去年7月19日以來單日最大淨流入量，即使揮金如土，奈何如入泥沼，市況依舊愈買愈弱！值得留意的是，昨日港股沽空額高達397.73億元，大市沽空比率高達29.31%，大有山雨欲來之感。
香港寬頻傳考慮私有化
外媒報道，香港寬頻(01310)大股東正重啟戰略評估，希望減少對香港寬頻的持股，正考慮的潛在交易包括私有化，或出售公司部分資產集資等。該股昨日一度高見3.15元，收報3.04元，升2.01%。
新秀麗計劃雙重上市
新秀麗(01910)宣布，董事會已授權公司管理層尋求將公司股份於香港以外的第二主要證券交易所上市，即尋求雙重上市，據報美國最有可能，歐洲亦有機會。儘管外媒其後引述消息指，新秀麗仍未排除私有化，已得悉幾家私募基金初步有興趣全購，該股仍顯著受壓，一度低見27元，收報28.5元，跌7.16%。
騰訊音樂(01698)高層大地震，謝振宇將辭去公司總裁、首席技術官，及集團董事之職，3月底生效，而首席財務官胡敏獲委任為集團董事。該股昨日收報44.4元，跌5.53%。
新股方面，消息指總部位於成都的茶飲連鎖企業茶百道擬從下周開始評估其在香港上市的興趣，集資金額料達3億美元，中金公司為獨家保薦人。
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，近期重磅藍籌股如友邦保險(01299)，績後股價有沽壓，反映資金趁機減持，另部分中資股如阿里出售非核心業務，引發市場對中小型科企陸續被減持的疑慮，市況暫難好轉，料維持在16,300至17,100點上落。
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