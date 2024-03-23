李澤鉅霍建寧退任長和聯席董事總經理
長和系公布業績後翌日即公布多項高管變動，全部在4月1日起生效。其中李澤鉅不再擔任長江和記實業(00001)聯席董事總經理，但留任主席兼執行董事；霍建寧也不再擔任聯席董事總經理，但繼續出任執行董事，並獲委任為副主席，兼旗下CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd的執行主席。
長實股價跌逾一成
此外，陸法蘭及黎啟明二人均獲委任為長和聯席董事總經理，陸並將繼續擔任財務董事，二人均在集團工作逾30年。甄達安獲委任為執行董事。同系公司電能實業(00006)亦公布，霍建寧退任電能主席及執董職務，讓他有更多時間投放在長和的其他業務和陪伴家人；甄達安獲委任為主席，同自4月1日起生效。
同系長實集團(01113)日前隨着盈利下跌而削減派發末期股息12.4%後，股價昨日跌10.73%至32.85元收市，創自2021年2月以來新低。
憂剔出富時房產指數
多家券商指，是次削減派息屬意料之外，狠削該股目標價7至23%不等。當中瑞銀表示，長實管理層在分析員會議解釋減派息是擔心宏觀經濟前景，並認為強勁的資產負債表有其價值，惟該行擔心富時EPRA Nareit全球房地產指數在5月檢討時會將長實剔出。
該行解釋，長實去年來自地產業務營業盈利佔比僅54.6%，未能符合該指數75%的要求。以該股佔指數權重0.54%，以及有128.4億美元交易所買賣基金（ETF）追蹤該指數計算，一旦被剔出，將觸發6,900萬美元（約5.38億港元）的被動沽售。
長和系主席李澤鉅日前說對回購股份持開放態度，但亦要視乎市況。殊不知昨日即付諸實行，在公開市場回購540萬股長實，總斥資達1.76億元，為本年首次回購，也是近來少見的過億元回購。
長和亦減派末期息14.9%，全年股息2.531元，按年降13.5%。該股昨挫2.59%，收報39.35元。美銀證券指出，雖然派息跌，但公司的分派比率按年升10個百分點至41%。該行維持予長和「買入」評級及目標價58元不變。
另長和旗下英國電訊商3UK與當地Vodafone合併計劃有新進展，負責審批的英國競爭與市場管理局（CMA）昨要求兩間公司在5日內提供答案，以釋除當局對兩公司合併後競爭減少、潛在加價等疑慮。
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