李澤鉅霍建寧退任長和聯席董事總經理

長和系公布業績後翌日即公布多項高管變動，全部在4月1日起生效。其中李澤鉅不再擔任長江和記實業( 00001 )聯席董事總經理，但留任主席兼執行董事；霍建寧也不再擔任聯席董事總經理，但繼續出任執行董事，並獲委任為副主席，兼旗下CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd的執行主席。

憂剔出富時房產指數 多家券商指，是次削減派息屬意料之外，狠削該股目標價7至23%不等。當中瑞銀表示，長實管理層在分析員會議解釋減派息是擔心宏觀經濟前景，並認為強勁的資產負債表有其價值，惟該行擔心富時EPRA Nareit全球房地產指數在5月檢討時會將長實剔出。

該行解釋，長實去年來自地產業務營業盈利佔比僅54.6%，未能符合該指數75%的要求。以該股佔指數權重0.54%，以及有128.4億美元交易所買賣基金（ETF）追蹤該指數計算，一旦被剔出，將觸發6,900萬美元（約5.38億港元）的被動沽售。

長和系主席李澤鉅日前說對回購股份持開放態度，但亦要視乎市況。殊不知昨日即付諸實行，在公開市場回購540萬股長實，總斥資達1.76億元，為本年首次回購，也是近來少見的過億元回購。

長和亦減派末期息14.9%，全年股息2.531元，按年降13.5%。該股昨挫2.59%，收報39.35元。美銀證券指出，雖然派息跌，但公司的分派比率按年升10個百分點至41%。該行維持予長和「買入」評級及目標價58元不變。

另長和旗下英國電訊商3UK與當地Vodafone合併計劃有新進展，負責審批的英國競爭與市場管理局（CMA）昨要求兩間公司在5日內提供答案，以釋除當局對兩公司合併後競爭減少、潛在加價等疑慮。

券商予長實最新目標價