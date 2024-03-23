餓了麼部署新3年規劃 仍以上市為目標

新任首席執行官韓鎏表示，剛過去的「冬戰」周期裏，餓了麼的毛利以很高的幅度在攀升，連續多季GMV（總交易額）、單位經濟效益與毛利額均能持續提升，管理和組織效率亦然。

據了解，餓了麼已和阿里討論未來3年的經營計劃，並敲定一些戰略共識；下一階段的增長動力包括新鮮食品和酒類等細分領域的即時零售，以及「面向市場價值延展的即時物流網絡」。

阿里減持B站套27億 阿里上季包括餓了麼在內的本地生活集團收入按年增長13.15%至151.6億元，增速及生意額都遠落後於美團的核心本地商業部門，惟經調整LBITA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）縮窄。