產經

餓了麼部署新3年規劃 仍以上市為目標

餓了麼逐步擴大業務範疇。 餓了麼逐步擴大業務範疇。
餓了麼逐步擴大業務範疇。
美團(03690)在送外賣本業的傳統對手是阿里巴巴(09988)旗下的餓了麼。內媒報道，餓了麼早前舉行年度管理層大會，原董事長俞永福稱，新管理團隊接力後，未來3年會進入一個新的周期，距離能獨立上市也會愈來愈近。
新任首席執行官韓鎏表示，剛過去的「冬戰」周期裏，餓了麼的毛利以很高的幅度在攀升，連續多季GMV（總交易額）、單位經濟效益與毛利額均能持續提升，管理和組織效率亦然。
據了解，餓了麼已和阿里討論未來3年的經營計劃，並敲定一些戰略共識；下一階段的增長動力包括新鮮食品和酒類等細分領域的即時零售，以及「面向市場價值延展的即時物流網絡」。
阿里減持B站套27億
阿里上季包括餓了麼在內的本地生活集團收入按年增長13.15%至151.6億元，增速及生意額都遠落後於美團的核心本地商業部門，惟經調整LBITA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）縮窄。
不管如何，阿里為調配資源投資增長領域，近期先後減持小鵬汽車(09868)、商湯(00020)及快狗打車(02246)等非核心資產，現輪到過去6年未曾扭虧的嗶哩嗶哩(09626)（B站）。阿里以每股11.6美元減持該企3,085萬股，套現近3.58億美元（約27.9億港元），比周三美股收市折讓約5.5%，拖累B站周五在港股瀉9.35%。阿里稱，雙方業務合作不會受此影響。
九毛九去年多賺8倍
另邊廂，經營連鎖酸菜魚餐廳「太二」的九毛九(09922)去年收入升49.43%至59.85億元（人民幣‧下同），其中「太二」生意額升44.02%至44.76億元，同店銷售反彈18.3%，但顧客人均消費卻續跌至75元。集團全年純利反彈8.2倍至4.53億元，每股末期息亦增14倍至15港仙。「太二」開店計劃方面，擬今年在內地開80至100間，境外開15至20間。
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