年內美息望見頂 亞洲紀元看中國

美國聯儲局3月議息會議雖未作減息決定，但維持到年底前減0.75厘的看法，比市場預期偏向寬鬆，故帶動美股上升，不少亞洲股市都起舞。事實上，印度股市已在本月初提前破頂，日本與台灣股市昨接力創新高，南韓股市亦見兩年高位，唯獨中國股市仍在斯人獨憔悴，低收作結。到底年內美國若如期啟動減息周期，能否引領更多資金回流亞洲尋找機會，其中一個重要因素，視乎中國這領頭羊何時能重拾增長動力，而非不利區域經濟起飛的絆腳石！

亞太地區佔世界總人口的三分之一，經濟在全球佔比逾六成，貿易佔比近半，也擁有全球逾半的中產家庭，既擁有龐大的市場需求和增長潛力，也擁有豐富的要素資源，且經濟體之間文化相近，互補性強。隨着歐美經濟體開始老化，需求低增長已成新常態，未來世界經濟的增長焦點，無可否認就是聚焦亞洲，所謂「亞洲世紀」之說並非空談。

值得留意，亞洲近六成貿易都在區域內進行，在尋求減少使用美元，探討交易支付結算創新方面具備優勢，以擺脫過去受美國貨幣政策的高度影響，動不動就要來個金融風暴，被債台高築的美國以金融霸權來割韭菜。作為全球最大貿易國的中國，其貨幣人民幣的國際化步伐，對亞洲邁向新時代的發展，有着重要而深遠的意義。

去年以來，美國猛力加息抗通脹，吸引全球資金回流美國。可從聯儲局近次會議維持年底前減息3次共0.75厘的預測，反映年內美國改變貨幣政策，啟動減息周期的路線已愈來愈明確。今年首季以來，部分資金流入黃金市場及加密貨幣市場，而亞洲股市包括日本、台灣及南韓股市皆升勢明顯，大概就是資金提前布局，流向非美資產的新趨勢。

理論上，這個環球資金流變化有利亞洲經濟發展。惟實際上，亞洲發展面臨不少風險。中國經濟走向正是重要因素之一，尤其內部受債務問題困擾，外部則苦於與美國博弈，產業鏈與供應鏈重構需時。誠然，若沒中國增長的配合，要推動「亞洲紀元」的發展事倍功半。

亞洲崛起，得強化貿易互補優勢；若迎合美國的保護主義，一盤散沙，只怕難成氣候。再者，新時代的競爭力來自技術創造，亞洲能否超越過去扮演的技術製造商和消費者角色，升級重塑為技術創造者，成為地區重要的科技平台，甚為關鍵，中國這些年銳意堅持的製造業升級改造，最新當局提出的新質生產力，都在朝這方面努力。

另外，貧富懸殊、太平洋沿岸的高生產率經濟體面臨人口老化的問題，加上全球減碳潮中，亞洲的資源和能源體系須革新，都是亞洲諸地須正視的問題。當然，面對資金成本及資產負債表壓力上升，同時須大量資金流入以維持增長，如何能滿足合理的資本回報率，深化金融改革，改善資本配置，強化資產負債表等，都得妥善規劃應對。這些方面，中國正充當先行者。當資金對中國投資一面倒悲觀時，得理性看清大局，始能作出明智的投資決定。