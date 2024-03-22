股市估市：利率快轉向 REIT吸引力浮現

回顧首季全球投資市場表現，日本、美國等市場都錄得佳績，屢創新高。在全球股市目前仍處於上升勢頭下，接下來投資者需注視企業盈利增長、美國大選等可能帶來的變數，可根據風險屬性選擇符合自己投資需求的「多重資產配置」作適當部署。

展望後市，美國消費物價指數（CPI）、非農就業數據、企業盈利增長、利率政策方向、人工智能（AI）政策釋出限制、美國大選、中美博弈等多項經濟數據及因素，仍需要繼續觀察。在平衡風險與收益等投資目標，可考慮多重資產基金。

宜多重資產配置 回顧歷史經驗，股債組合長期升多跌少，組合的抗跌力相對較高。隨着加息步入尾聲，預期今年股票加債券的投資組合將延續去年的升勢，包括配置非投資等級債與投資等級債，以及布局多元化的固定收益。

另外，美國上市企業財報表現優異，其中不動產企業去年第四季度每股盈餘增長已由負轉正，年增長率更達29%，主要是基本面大幅好轉所帶動，預示今年房地產信託基金（REIT）將因為啟動減息周期而受惠。現階段可分批布局相關基金，尤其以利率政策轉向受惠最大的美國REIT作優先布局。

今年美國經濟增長將緩步下行，貨幣政策開始步入減息而轉向寬鬆。目前市場普遍認為聯儲局在今年將展開減息周期，對REIT等收益型產品相對有利。隨着開啟降息，資金將往穩健、固定利息的產品避險，故啟動減息周期將為REIT帶來正面的行情。

美國今年政策將由緊轉寬，溢價空間將擴大。過去REIT因為收息相對穩定，市盈率長期高於標普500指數，最近幾年因急速加息導致REIT市盈率下調，當啟動減息周期後，預期REIT評價可再次超越標指；也可考慮以多重資產收益基金來布局，涵蓋股票與債券類，以平衡資產波動。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊