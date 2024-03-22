專家樓評：做擔保人慎防打亂置業計劃

數月前，接觸過一位客戶認為自己收入穩定，亦無任何負債，申請按揭應可萬無一失，故趁樓價回落便購入心儀物業。不過，在銀行申請按揭時，銀行在其信貸紀錄中發現他於數年前成為了按揭擔保人，客人這時才猛然記起，大約在8年前成為其姪女的按揭擔保人，故此他現時的按揭成數要扣減10%，計算供款佔入息比率及壓力測試的基準亦要扣減10%，這完全超出他的預算，最後更要透過財務公司才可以度過危機。

其實，過往曾多次提及，假如打算做按揭擔保人，請先要留意以下幾點：其一，若借款人一旦斷供便要承擔起整筆債務，最壞情況更可能會導致破產。

倘申按揭 額度須扣減 其二，很多時候一對情侶情到濃時都憧憬能夠建立一個小家庭，可能會成為其中一方的按揭擔保人，不過若然不幸分手收場，要注意即使一段關係結束，但擔保人的身份並不會就此完結，必須透過借款人幫助下才可以解除擔保人身份。

其三，將來置業時不但按揭成數要扣減一成，在計算供款能力時銀行更會將擔保的物業貸款計算在內，換言之，除非收入非常高，否則日後自己買樓會難以通過入息要求，故此必須要考慮清楚自己的承擔能力才決定是否做按揭擔保人。

除按揭擔保人外，若打算做其他方面的擔保人亦要考慮清楚。過往所見，誤做擔保人而影響按揭批核的個案屢見不鮮，曾有一位客戶在申請按揭時才發現其信貸評級跌至II級別，究其原因？原來她於十多年前為當時的男友作車貸擔保人，分手後前男友斷供車貸，但有關方面未曾向客戶追收貸款，故此客戶懵然不知，直至申請按揭時才得知問題。另有一位客戶曾為家人的公司作公司貸款擔保人，其後公司欠款，客戶被銀行追債，最後更要破產收場，現在雖過了破產期，但申請按揭仍然困難重重。

最後，仍不厭其煩再作善意提醒，各位在七分感情之餘亦要保持三分理性，免得成為擔保人令到自身難保，影響日後置業計劃，屆時便會恨錯難返。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣