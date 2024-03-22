宏觀剖析：中美科技博弈 AI成主軸

今年初，蘋果公司（Apple Inc.）爆出放棄已投入百億美元的電動車開發計劃後，曾表示年內將會端出人工智能（AI）領域新進展，並調整「Titan」造車計劃中的人員，重新調派人手到AI等項目上，加速對AI的投入。

外媒消息指，Apple正在與Google積極談判，獲授權Gemini為包括Siri在內的iPhone中的一些軟件提供新功能支持。

科企巨擘加強研發布局 此外，Apple近期亦與OpenAI進行過類似的協商，考慮將GPT模型納入iPhone之中，亦有傳聞指Apple在測試的基於AI的Siri及iMessage中用到ChatGPT應用程式介面（API）。多種迹象表明其放棄造車後着重部署AI領域，而Apple在全球擁有多達20億台活躍設備，如將早前造車的人力財力均轉向生成式人工智能（Generative AI），或有利於其相關成果的轉化，加大AI賽道競爭，或重塑AI競爭新格局。

此外，英偉達（Nvidia）近日在年度開發者大會上，發布了旗艦AI晶片Blackwell B200，無論在性能還是功耗上均較上一代實現了全面超越。以GB200 NVL機架規模系統為例，配備了36顆Grace Blackwell超級晶片，與晶片數量相同的H100 Tensor Core圖像處理器（GPU）相比，推理功能最多可提高30倍，但功耗和成本卻降低25倍。

內地電動車企面臨挑戰 現今中國已成為全球最大的新能源車市場，數據顯示，去年全球新能源車銷量逾1,300萬輛，整體滲透率約為18%，而新能源乘用車去年內地銷量約為788萬輛，整體滲透率已超過35%。美國頭部科技企業近期對AI領域布局，或表明美國放棄電動車領域與中國的直接競爭，而轉向增強AI領域話語權。這在加劇AI賽道競爭的同時，或尤其對中國AI發展有所影響。

雖然目前中國或已掌握電動車領域話語權，但電動車發展的核心如晶片及智能領域等均與AI發展密不可分，為保持在電動車領域的領先地位，相信未來中國AI發展需進一步加強。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）