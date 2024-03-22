未補價成交：景林賣60萬 15載新低

美聯黃少明指出，上述單位為該屋邨景松樓極低層3室，實用面積約349方呎，2月下旬以125萬元未補價放盤，最終累減65萬元沽，減幅多達52%，呎價約1,719元。上址大型銀行第二市場估價約180萬元，即是次售價僅為估價約三分之一。據香港房屋委員會資料，項目對上做價低位要追溯至2008年9月，當時一個實用面積約379方呎低層戶，成交價50萬元。