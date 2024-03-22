未補價成交：景林賣60萬 15載新低
未補價第二市場價格繼續下跌，將軍澳公屋景林邨單位一個月劈價超過五成，僅以60萬元售出，創屋邨15年半新低價。
美聯黃少明指出，上述單位為該屋邨景松樓極低層3室，實用面積約349方呎，2月下旬以125萬元未補價放盤，最終累減65萬元沽，減幅多達52%，呎價約1,719元。上址大型銀行第二市場估價約180萬元，即是次售價僅為估價約三分之一。據香港房屋委員會資料，項目對上做價低位要追溯至2008年9月，當時一個實用面積約379方呎低層戶，成交價50萬元。
現時不少新界未補價公屋百多萬元有交易。市場消息稱，上水公屋天平邨天祥樓高層10室，實用面積約381方呎，以約160萬元售出，呎價約4,199元。
錦暉苑劈價85萬易手
此外，新居屋亦要大手劈價出售。萬方地產葉搏麟表示，馬鞍山錦暉苑低層14室，實用面積約424方呎，放盤5個月大減約85萬元，以410萬元第二市場價易手，呎價約9,670元。原業主持貨約3年半帳面獲利約111萬元。
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