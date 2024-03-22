元朗單幢樓3個月轉手賺50萬

二手樓市交投氣氛回升，撤辣後首現短炒個案。元朗單幢樓東輝閣一個兩房單位，原業主去年底才購入，收樓後即以288萬元轉手，約3個月帳面極速獲利逾50萬元。

元朗3月已共錄近130宗二手買賣，創13個月單月新高。美聯張瑋珒表示，上述中層單位實用面積約284方呎，去年12月才以237.5萬元購入打算自用，剛完成交易後，取消辣招後心雄，在市場叫價300萬元放售，減價12萬元後成交，呎價約10,141元。

據了解，以最新成交價計，單位短期帳面升值約21.3%。由於同類細價樓涉及物業印花稅僅100元，即使扣除約5萬元代理佣金及律師費等成本，估計是次交易仍可獲利數十萬元。

荃中賠訂重售嗌高21% 荃灣中心再錄一宗賠訂個案。市場消息透露，屋苑10座一個單位，實用面積約425方呎，本月初以361萬元售出，呎價約8,494元，已收約10萬元臨時訂金。業主沽貨後感平賣，未再獲承接下，都決定賠訂金及佣金取消交易，現時以438萬元重新放售，較原先成交價高約21.3%。