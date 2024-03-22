納米樓撤辣照勁蝕

AVA 61輸兩成 菁雋月內兩損手 納米單位繼續成為跌市火車頭，即使撤辣都要勁蝕沽貨。長沙灣AVA 61迷你單位購入後丟空7年，直至近日終於易手，單位蝕幅高逾兩成。屯門菁雋3月已錄至少兩宗損手個案，最新低層單位約5年帳面都要跌價近一成。

鴻發地產梁文楓表示，長沙灣AVA 61中層F室，實用面積約161方呎，開放式間隔，原業主2017年以378.5萬元購入，其後一直「丟空」放售，最近叫價已降至330萬元。

他指，有用家感樓價已回落，過去兩星期在多區不停睇樓，見上址屬全新物業，議價後以295萬元購入，呎價約18,323元。原業主持貨約7年，帳面蝕讓83.5萬元，期間樓價蒸發約22.1%。

AVA 228傳241萬易手 市場消息透露，同區AVA 228一個中高層C室，實用面積約155方呎，以241.5萬元售出，呎價約15,581元。原業主持貨約5年，帳面虧蝕68.5萬元。

菁雋3月錄至少3宗買賣，消息指，包括上述低層28室，實用面積約168方呎，曾叫價250萬元，終以246.5萬元成交，呎價約14,673元，單位約5年帳面貶值逾25萬元，幅度約9.4%。同項目高層20室，日前以235萬元沽，約5年帳面跌價約17.1%。

同區半新盤「蟹貨」湧現。消息稱，御半山1B座中層戶，實用面積約306方呎，售價388萬元，呎價約12,680元。原業主持貨不足6年，單位帳貶近35%。同區弦海實用面積約343方呎單位，以423.8萬元易手，5年多蝕幅約29%。

采葉庭賣443萬 貶29% 大型屋苑做價再創新低。中原王勤學表示，元朗采葉庭13座低層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，減價至443萬元沽，呎價約9,630元，做價創屋苑7年新低，原業主持貨約6年，帳蝕180.8萬元，單位貶值約29%。

市區鐵路盤呎價「8字頭」有交易。美聯徐廣森指，九龍灣德福花園C座低層6室兩房戶，放盤約半年，累減70萬元，區外投資客睇樓一次即以460萬元承接收租，呎價約8,534元。據了解，同座單位多年前曾發生命案。

此外，豪宅單位出現離奇低價。消息指，何文田天鑄一個高層單位，實用面積約990方呎，業主心急出貨，以2,128萬元低市價放售，市傳以2,070萬元易手，呎價約2.09萬元，較約8年前購入價低約30%。

納米單位蝕讓成交個案