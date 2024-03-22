長實屯門地獲批建12幢住宅
今年1月不少住宅項目獲批建築圖則，當中不乏大型發展項目，規模最大為長實集團(01113)屯門青山公路─大欖段地盤，批建12幢分層住宅，總樓面約132.13萬方呎。
屋宇署資料顯示，期內該署共批出20份建築圖則，佔13項為住宅及商住發展。上述項目每幢樓宇樓高16至21層，部分座數設有一至兩層地庫。資料顯示，發展商於2022年10月以46.01億元招標投得地皮。
私宅動工量月插88%
此外，華懋集團亦有兩項目獲批圖則，包括與港鐵公司(00066)合作的東涌牽引配電站物業發展項目，准建5幢47層高的分層住宅，基座設有5層平台，住宅樓面約92.54萬方呎，並提供約11.8萬方呎商業面積。旗下東涌第57區商業地，准建一幢19層高數據中心及一幢27層高商廈，總樓面約126.14萬方呎。
期內多個市區舊樓項目獲批則。會德豐地產西營盤朝光街21至24號及荔安里3及5號地盤，可建24層高單幢式商住樓，設有一層低層地下樓層，總樓面約6.45萬方呎。
嘉華國際(00173)天后英皇道31至33號項目，准建一幢樓高26層的商住物業，總樓面約3.96萬方呎。至於北角繼園街56至76號亦可發展為一幢31層高分層住宅，總樓面約22.19萬方呎。
據屋宇署數據，撇除過渡性房屋項目，1月動工私宅項目有兩個，共涉357伙，按月減少約88%。
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