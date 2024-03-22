利奧坊‧首隅超額認購10倍

該公司副總經理李菲茹稱，查詢及參觀人士包括年輕用家及家庭客、投資收租客等，亦不乏內地高才。為配合銷售，中原九龍董事劉瑛琳稱，即日起至本月31日，經該行購入項目單位首15名買家，可獲贈價值約3,000元家電禮券。