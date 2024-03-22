利奧坊‧首隅超額認購10倍
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧首隅，今日首輪發售68伙，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，昨截票累收約750張入票，超額認購約10倍。
該公司副總經理李菲茹稱，查詢及參觀人士包括年輕用家及家庭客、投資收租客等，亦不乏內地高才。為配合銷售，中原九龍董事劉瑛琳稱，即日起至本月31日，經該行購入項目單位首15名買家，可獲贈價值約3,000元家電禮券。
維港滙III撤辣後賣85伙
此外，由恒地等6大發展商合作、位於啟德跑道區的天瀧，昨招標售出8座16樓B室，為實用面積1,298方呎四房戶，成交價4,688萬元，呎價約36,117元。而中國海外發展(00688)旗下同區的維港1號，撤辣後沽202伙，總售價逾26.69億元。
另方面，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙III，昨對外開放全新連家具現樓示範單位，為1A座15樓B室海景套三房單位，實用面積1,001方呎。整個系列撤辣後售出85伙，套現逾16.7億元。
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