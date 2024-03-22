新盤概況：兩大鐵路新盤搶客

SEASONS PLACE收萬票 Blue Coast下周開示範戶 兩個鐵路大盤搶佔市場焦點，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，過去6日已累收逾一萬張入票，收票量為4個月來最勁。長實集團( 01113 )的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast亦定於下周對外開放示範單位，昨日率先邀請3,000名代理參觀項目銷售廳。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS PLACE昨晚7時已錄10,500個認購登記，按明日首輪以價單形式發售368伙計，超額認購逾27倍。當中，大手客不斷增加，有約60組客有意認購6伙，大多對項目一房戶感興趣，項目首輪銷售將於今日下午4時截票。

長實營業部首席經理郭子威指，Blue Coast上周開始進行內地路演，集中於華南地區，初步市場反應不俗，吸引不少考慮移居香港的專才。當中，來自深圳及廣州的查詢分別有約300個及150個。他認為，美國聯儲局年內有機會減息3次，或推動樓價上升約4.5至7%。

該公司營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目會所BIOPHILIA REALM，連園林佔地約9萬方呎，設19項設施，包括長約28米的游泳池、健身室、中式及西式宴會廳等。

泰峯累售259戶 此外，王新興集團的九龍灣泰峯今日下午展開次輪銷售，以價單形式發售132伙，同時招標50伙。集團董事總經理王惠貞指，項目次輪最終收6,700張入票，超額約49.8倍。集團銷售總監陳芷湄稱，樓盤開售5日累售259伙，套現約17.6億元。