股壇MasterMind：恒指萬七點關鍵 地產股可博反彈

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，聯儲局預期減息步伐不變，為美股消除不明朗因素，短期內不宜看得太淡，若龍頭晶片股能保持強勢，對後市較為有利。港股方面，楊認為走勢不差，整體仍保持一浪高於一浪的形態，成交亦趨活躍，北水亦沒有再趁彈沽，隨着外圍利率走勢明朗化，以及內地經濟逐步復甦，後市可看好，恒指若突破17,200點，下一步上望18,000點。