股壇MasterMind：恒指萬七點關鍵 地產股可博反彈
美國聯儲局一如預期維持息口不變，並繼續預料今年減息3次，每次減幅0.25厘，消息刺激港股昨收市抽升320點，升勢能否延續下去？美國今年減息看似勢在必行，減息憧憬下有甚麼概念股值得跟進？本地地產股、金礦股是否首選？
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，聯儲局預期減息步伐不變，為美股消除不明朗因素，短期內不宜看得太淡，若龍頭晶片股能保持強勢，對後市較為有利。港股方面，楊認為走勢不差，整體仍保持一浪高於一浪的形態，成交亦趨活躍，北水亦沒有再趁彈沽，隨着外圍利率走勢明朗化，以及內地經濟逐步復甦，後市可看好，恒指若突破17,200點，下一步上望18,000點。
至於息口敏感股，本地地產股異動向上。楊指出，除了減息預期外，樓市撤辣後，一手樓市成交亦向上，較二手樓市表現佳，相信本地地產股短期仍有空間博反彈。
看好金價吼黃金ETF
聯儲局未有調整今年減息預期，亦推升現貨黃金價格創新高，並首次突破每安士2,200美元。楊認為金價屬大漲小回格局，稱過去兩年多國央行為應對環球息率轉向，都紛紛增持黃金，反映需求不少。他建議，部署黃金交易所買賣基金（ETF）較金礦股好，更能有效捕捉金價升勢。
想了解楊韻銳更詳盡的分析，可掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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