澳洲失業率降至3.7% 遠勝預期

澳洲統計局（ABS）公布，經季節調整後（下同），澳洲2月失業率按月急降至3.7%，遠低於市場預期4%；按年升0.1個百分點，數據顯示當地就業市場依然保持韌性。期內，失業人數按月轉降5.2萬人或8.7%至總數54.83萬人，按年續升6.8%。

新西蘭有望減息 2月澳洲就業參與率按月微升0.1個百分點至66.7%，按年升0.3個百分點；就業率升至64.2%；就業不足率按月微降至6.6%；就業人數按月急增11.65萬人或0.8%至總數1,426.96萬人，按年升幅再度擴至3.2%。

再看鄰近的新西蘭，上季國內生產總值（GDP）按季下降0.1%，由於去年第三季GDP已萎縮0.3%，即連續兩個季度出現按季收縮，陷入所謂的「技術性衰退」；上季人均GDP降0.7%。數據反映即使去年當地人口增長3%，政府支出亦有所增加，但經濟仍再次陷入衰退。

為抗通脹，新西蘭央行自2021年10月以來，已將官方隔夜拆款利率累計上調525點子，惟從最新的數據顯示，該央行已迎來減息提振經濟景氣的轉捩點。