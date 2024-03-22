日股續破頂 台股首越兩萬

美國聯儲局維持今年將合共減息0.75厘的預期，亞太區股市昨均「開香檳」以升市慶祝，其中日本及台灣股市同創歷史新高，而南韓股市則創兩年高位！

日股再次刷新紀錄，日經平均指數連升3日，昨日再飆812點或2.03%，報40,815點；東證指數（TOPIX）更升足5日，周四升45點或1.64%，報2,796點，兩大指數以收市價計均屬史上最高。

個股方面，東證指數權重股豐田汽車昨收升3.37%，報3,799日圓，即市曾見3,829日圓的高位，而該企股價自年初至今累升逾40%，最新市值逾51萬億日圓，相當於2.65萬億港元。

日上月出口升7.8% 與人工智能（AI）有關的科技股升勢更強，東京電子升5.47%，瑞薩電子亦升3.14%。財務省昨公布的數據顯示，在汽車出口強勁之下，日本2月出口按年上升7.8%，連升3個月；期內進口按年升幅為0.5%，符預期；貿易逆差為3,794億日圓，較市場預估的7,850億日圓為輕。

與此同時，跟AI相連度極高的南韓與台灣股市亦走勢凌厲。南韓首爾綜合指數收漲2.41%，報2,754點，創兩年新高。其中晶片股升幅顯著，三星電子收升3.12%，SK海力士升8.63%。

台央行加息1/8厘 台灣加權指數則史上首次企在20,000點樓上收市，收報20,199點，升414點或2.1%，而指數內權重最大的台積電，昨收升3.43%，報784元新台幣。至於當地央行周四則宣布加息0.125厘至兩厘，2008年以來最高，主因物價自2021年以來升幅較高，以及4月台灣電價擬加價，慎防形成較高的通脹所致。

日圓在聯儲局議息結果公布後則持續走弱，日圓兌每美元昨曾見151.46，折合每百日圓兌港元在5.16算。日媒引述消息指，日本央行或在今年內再加息一次，日本央行將於7月或10月再次加息，其中10月加息機會較大，原因是央行有半年時間檢視貨幣政策變動效果。

日經平均指數月內走勢