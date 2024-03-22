金價越2222美元新高

比特幣曾飆逾6% 見6.8萬關 隨着聯儲局3月議息結果塵埃落定，市場對美國今年減息3次的預期已經無懸念，其鴿派信號更令市場狂歡，帶動大宗商品及加密貨幣價格顯著走強。其中，現貨黃金昨日歷來首次升上每安士2,200美元，一度高見2,222.14美元，升幅逾1.5%。加密貨幣比特幣（Bitcoin）亦「來回地獄又折返人間」，24小時內由低位62,000美元抽升至68,199美元，單日升逾6%。

現貨金下半年睇2300關 大行花旗大宗商品研究主管多西（Aakash Doshi）稱，由於金價通常與利率呈現反向關係，所以估計金價下半年可升至2,300美元，即距離現水平仍有逾3%的上升空間。

另一大行麥格里早前亦看好金價前景，預料下半年金價有望創新高，又認為近期金價狂飆是因期貨大量買入驅動所致。

全球央行掃金 中國最多 世界黃金協會（WGC）全球央行主管樊少凱則稱，全球各國央行過去兩年買入了破歷史紀錄的黃金，料他們今年繼續買入的意欲仍然強勁。

據WGC數據，中國人民銀行是去年買入最多黃金的央行，買入224.88噸，其次是波蘭央行，買入130.03噸，第三位則是新加坡金融管理局（MAS），買入數量為76.51噸。

WGC表示，由於內地經濟疲弱，加上房地產市場低迷，變相令更多投資者轉投避險資產，帶動黃金投資熾熱。至於內地金行以至銀行認購黃金的費用亦有所上調。其中，招商銀行發布關於黃金帳戶業務調整的通告，稱自3月27日起，黃金帳戶活期及黃金帳戶定投按金額認購的起點由500元（人民幣‧下同）調整為600元。

幣圈方面，美銀的月度基金經理調查則發現，有10%的主動型長倉基金認為長倉比特幣交易屬「擁擠貿易」（Crowded Trade），反映市場資金正「一窩蜂」朝同一方向配置倉位，令相關交易擠擁，同時暗藏資金一旦「走鬼」，建倉快拆倉更快的風險。

多地央行去年大舉買金