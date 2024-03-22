平保去年盈利跌22%
中國平安(02318)公布，去年純利減少22.82%至856.65億元（人民幣‧下同）；派末期息每股1.5元，全年合共2.43元，按年增0.4%。年內，股東應佔營運利潤1,179.89億元，按年減少19.67%。
其中，壽險及健康險業務的營運利潤1,050.7億元，按年跌3.2%；反映長遠利潤的新業務價值達到310.8億元，主要得益於代理人人均新業務價值增長89.5%。
財產保險業務淨利潤89.18億元，按年跌11.4%；銀行業務實現淨利潤269.25億元，淨息差收窄37點子至2.38%；截至去年底，不良貸款率1.06%，撥備覆蓋率277.63%。
展望2024年，平保稱，短期內地經濟運行及消費增長仍然面臨挑戰，但長期來看，公司業務發展蘊藏着新的機遇，當中包括居民健康意識、養老服務等需求逐步提升，加上政策和科技的持續推動下，數碼化轉型使公司加速在金融、醫療等領域模式創新，賦能業務增長。
信行利息淨收入降4.7%
另外，同日公布業績中信銀行(00998)去年多賺7.91%至670.16億元，但撥備前盈利跌5.48%；派年度股息每10股3.56元。年內利息淨收入減少4.72%至1,435.39億元；淨息差1.78%，按年收窄19點子。
以香港業務為主的子公司中信銀行（國際），去年多賺14.8%至25.86億港元；淨利息收入增10.27%至76.04億港元，淨息差擴闊14點子至1.81%。
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