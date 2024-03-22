平保去年盈利跌22%

其中，壽險及健康險業務的營運利潤1,050.7億元，按年跌3.2%；反映長遠利潤的新業務價值達到310.8億元，主要得益於代理人人均新業務價值增長89.5%。

展望2024年，平保稱，短期內地經濟運行及消費增長仍然面臨挑戰，但長期來看，公司業務發展蘊藏着新的機遇，當中包括居民健康意識、養老服務等需求逐步提升，加上政策和科技的持續推動下，數碼化轉型使公司加速在金融、醫療等領域模式創新，賦能業務增長。