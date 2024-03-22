保利置業上年多賺77％ 增派息

剔除投資物業和金融資產公平值變動及匯兌損益後，保利置業去年核心淨利潤為17.61億元，仍升15.9%。即使去年收入微跌0.47%至409.32億元，但所得稅開支削半，減幅相當於24.25億元。其中，約18.9億元來自中國土地增值稅的縮減；加上其他收入淨額錄6.79億元，遠勝2022年的8,038.4萬元其他虧損淨額；發展中及持作出售物業之減值虧損亦回落八成至1.01億元，帶動去年盈利回復至2021年的七成水平。