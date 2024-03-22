保利置業上年多賺77％ 增派息
多隻民營內房股連日不斷發出盈警信號之際，唯獨背靠央企的保利置業(00119)如早前盈喜所言，去年純利約14.44億元（人民幣‧下同），按年急升77%，每股盈利0.3781元，派末期息每股8.3港仙，按年多72.91%。
剔除投資物業和金融資產公平值變動及匯兌損益後，保利置業去年核心淨利潤為17.61億元，仍升15.9%。即使去年收入微跌0.47%至409.32億元，但所得稅開支削半，減幅相當於24.25億元。其中，約18.9億元來自中國土地增值稅的縮減；加上其他收入淨額錄6.79億元，遠勝2022年的8,038.4萬元其他虧損淨額；發展中及持作出售物業之減值虧損亦回落八成至1.01億元，帶動去年盈利回復至2021年的七成水平。
瑞安房地產營業額跌37%
以上海市中心地段物業組合為後盾的瑞安房地產(00272)昨亦公布，去年營業額約97.52億元，純利8.1億元，分別按年跌37.34%及少賺10.59%，每股盈利10.1分，派末期息5.8港仙，2022年同期派6.4港仙。惟截至去年底，淨資產負債率卻增7個百分點至52%。
中國奧園(03883)境外債務重組再有新進展，昨稱公司及Add Hero根據中國奧園計劃及Add Hero計劃，達成所有重組條件，並確定3月20日為重組生效日期。
融創料全年虧損達90億
融創中國(01918)發盈警，料去年虧損介乎70億至90億元，低於2022年虧損的276.7億元，主要是已完成境外債務重組錄得其他業務收益所致。剔除上述影響後，去年仍虧損主要受行業持續下行影響，集團物業銷售業務經營虧損，進一步對若干資產及物業項目計提減值撥備，及投資性房地產公允價值變動錄得損失等綜合因素所致。
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