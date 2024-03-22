瑞聲全年純利降9.8% 股價照升
瑞聲科技(02018)去年下半年乘着智能手機市場回暖，下游客戶規格提升，收入按半年升21.48%，整體毛利率按年擴大1.47個百分點至19.24%，期內純利按年升25.26%至5.9億元（人民幣‧下同），按半年更多賺近3倍。
另一方面，由於去年庫存周轉天數由109日縮減至80日，兼錄上市後最高的自由現金流38.1億元，所以就算公司去年少賺9.85%，並因派息比率固定在15%令末期息降至每股10港仙，股價績後曾抽升5.81%。
就起家的聲學部件業務，瑞聲預計今年份額穩定提升，並指XR（延伸實境）解決方案已出貨至全球多家XR龍頭。電磁傳動及精密結構件業務方面，下半年多了高端旗艦機和摺疊機採用其產品，而傳感器及半導體業務在Android機斬獲更大份額。
舜宇股價瀉13% 藍籌最差
然而，由於舜宇光學(02382)股價昨日績後暴瀉13.16%，淪表現最差藍籌，瑞聲收市升幅亦縮至1.56%。瑞聲也涉足鏡頭，並延伸去運動相機、車用鏡頭及無人機等；儘管光學業務去年虧損擴大，但5P或以上高規模鏡頭於出貨量的佔比接近七成，下半年因產品組合改善及競爭趨緩，負毛利率縮窄20.5個百分點至9.2%，接下來將提升在中高端產品的份額。
為iPhone造自拍鏡頭的高偉電子(01415)績前亦收跌1.67%。高偉去年收入跌17.23%至9.23億美元，純利跌44.73%至4,658.9萬美元，為因應未來市場變化及開拓新產品所需的投入，並應對市場環境改變等所帶來的挑戰，繼續不派末期息。
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