瑞聲全年純利降9.8% 股價照升

另一方面，由於去年庫存周轉天數由109日縮減至80日，兼錄上市後最高的自由現金流38.1億元，所以就算公司去年少賺9.85%，並因派息比率固定在15%令末期息降至每股10港仙，股價績後曾抽升5.81%。

就起家的聲學部件業務，瑞聲預計今年份額穩定提升，並指XR（延伸實境）解決方案已出貨至全球多家XR龍頭。電磁傳動及精密結構件業務方面，下半年多了高端旗艦機和摺疊機採用其產品，而傳感器及半導體業務在Android機斬獲更大份額。