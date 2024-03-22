人行：仍有降準空間 倡信貸平穩投放

中國財政部及中國人民銀行聯手實現今年經濟目標，全年赤字率以3%安排，赤字規模將增至4.06萬億元（人民幣‧下同），適度負債與貨幣政策工具雙軌並行。人行副行長宣昌能昨稱，法定存款準備金率仍有下降空間，「放水」信號強勁，又指內地存款成本下行及主要經濟體貨幣政策轉向，有利拓寬內地利率政策操作的自主性。

對於首兩個月的金融信貸數據，宣昌能認為，指標與經濟增長目標相符，但當局更注重引導金融機構信貸平穩投放，避免「開門紅」衝得過猛，導致後勁不足，現時預計今年金融對實體經濟的支持會更加永續。而現階段對金融數據，不能只看增量和增速，還要關注存量質效的提升。

除了表露可能再降準之意，他透露，央行將設立科技創新和技術改造的再貸款工具，以助高端製造業和數碼經濟加速發展。增發國債方面，作為投資主管部門的發改委副主任劉蘇社指，去年增發的一萬億元國債，直至今年2月，已分3批下達，全部落實到1.5萬個具體項目。今年政府投資包括一萬億元超長期特別國債、7,000億元的中央預算內投資，及3.9萬億元的地方政府專項債等，總規模超過6萬億元。

負責財政運作平衡問題的財政部副部長廖岷則指，今年赤字規模比去年初預算增1,800億元，透過統籌各類財政資源，安排財政支出達28.5萬億元，比去年多1.1萬億元，維持較高支出強度。總體來看，政府負債水平適度，既符合推動經濟穩中向好的客觀需要，也有利實現財政中長期永續性。

2月人幣全球支付佔比4% 首兩個月計，一般公共預算收入按年減2.3%至4.45萬億元，其中，證券交易印花稅僅錄150億元，大減46.8%。同期相關預算支出升6.7%至4.36萬億元，顯然入不敷支情況未改。但若扣除特殊因素影響後，預算收入可比口徑實際增2.5%，土地出讓收入更錄5,625億元，與去年同期持平。

另外，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）報告指，上月人民幣在全球支付中佔比為4%，仍為第四活躍貨幣，略低於1月的4.51%。