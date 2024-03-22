中海油去年少賺12%

有信心實現產量指引 中海油自1月26日起累升逾26%，跑贏觸底反彈的恒指22個百分點，催化劑乃1月25日收市後發表的戰略展望，指引產量今年起3年會持續破頂，複合增長率約6%，其中明年有望跳升11%。首席財務官王欣稱，淨證實儲量升8.73%至67.84億桶油當量，儲量壽命繼續高於10年，並有信心實現產量指引。

身兼廈門大學中國能源政策研究院院長的獨立非執行董事林伯強估計，80美元乃今年國際油價的支點，原因包括疫後需求復甦良好之際，西方制裁俄羅斯、早前能源轉型較為激進令油氣開採投資不足，均限制供應；又指「如果我們產量一直在增長，成本管控很好」，中海油今年業績也會不俗。

事實上，中海油去年產量超額完成，原油及天然氣分別約5.295億桶及約1.485億桶，增長8.08%及10.9%；油氣銷量增長8.21%，桶油成本則降5.13%至28.83美元，原因是產量上升，這亦與美元升值有關，就像國內作業費用以人民幣計價有所上升，折算成美元後就有跌。

然而，中海油每年派息不低於70港仙、派息比率不低四成的承諾今年到期，王欣強調之後仍會盡可能回報投資者。國資委尚未頒布把市值管理納入央企負責人考核的具體措施，但公司本就重視市值管理，除「增儲上產、提質增效」，就是「堅持高股息政策……市況欠佳時透過回購、大股東增持等管理市值」。

另外，董事長汪東進表示，2028年「碳達峰」及2050年「碳中和」的目標不改，但必須加緊國內的油氣「增儲上產」。首席執行官周心懷稱，從事能源轉型「蹄疾步穩」，每年投資額不會多於整體5至10%，更重經濟效益。

就之前有傳中海油想出售美國項目規避地緣政治風險，董事會秘書徐玉高強調，每年都會評估海外油氣資產，按市場原則平衡風險與回報，不會針對特定地區。

主席萬敏稱，現時供應鏈緊張與疫情期間需求激增、供應不足及供應鏈眾多環節受阻不同，乃紅海局勢令貨船被迫改道所致，難料未來趨勢變化。

中海油去年業績摘要