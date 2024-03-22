載通上年賺4億 派末期息0.5元
九龍巴士的母企載通國際(00062)去年少賺26.84%至4.01億元，每股盈利0.83元，派末期息每股0.5元，按年持平，可以股代息。展望未來，集團會把握大灣區融合發展機遇，加強兩地交通運輸聯繫，並會全力配合北部都會區發展；至於旗下寫字樓部分已入伙的東九龍The Millennity，將於今年開幕大型商場。
九巴經營成本漲5.1%
九巴是載通的旗艦，去年車費收入增長16.7%至67.4億元，主要是去年6月18日起票價上調，令車費收入增加；除稅後盈利1,150萬元，按年轉盈；總載客量9.236億人，按年增加14.7%。不過，九巴經營成本亦相應增加，達70.7億元，按年增加5.15%，主要是國際燃油價格高企、工資上升及更新車隊，並導致載通員工成本、燃油成本及折舊分別按年上升1.99%、38.27%及1.46%。此外，年內集團的融資成本按年大增1.92倍至1.1億元。
去年物業持有及發展部錄除稅後盈利3.34億元，按年減少34.1%，主要受投資物業及發展中投資物業的公平價值收益減少所致。
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