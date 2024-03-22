載通上年賺4億 派末期息0.5元

九巴經營成本漲5.1%

九巴是載通的旗艦，去年車費收入增長16.7%至67.4億元，主要是去年6月18日起票價上調，令車費收入增加；除稅後盈利1,150萬元，按年轉盈；總載客量9.236億人，按年增加14.7%。不過，九巴經營成本亦相應增加，達70.7億元，按年增加5.15%，主要是國際燃油價格高企、工資上升及更新車隊，並導致載通員工成本、燃油成本及折舊分別按年上升1.99%、38.27%及1.46%。此外，年內集團的融資成本按年大增1.92倍至1.1億元。