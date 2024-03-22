富裕港人外遊年均花費87萬

月底就迎來復活節假期，又是出遊旺季。有調查發現，富裕港人預算年均花費超過87萬元去旅行，長途及短途旅行平均預算開支分別為15萬元及7萬元，而今年計劃最少8次外遊，較2019年即疫前的6.7次多。

高淨值人士開支多兩倍 渣打的調查訪問了1,080名香港居民，富裕港人為最少月入8萬元或擁有最少100萬元可投資資產。調查指出，高資產淨值港人較着重旅遊質素，旅遊開支平均比其他受訪者高逾兩倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿，或到米芝蓮星級餐廳進餐。

在旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。受訪者中，34%偏好一家大細的家庭旅遊；31%喜愛獨自旅遊；24%愛情侶及夫妻旅遊；8%選擇與朋友一起外遊；3%愛與雙親旅遊。

富裕人士外遊着重啟航前的體驗，84%受訪者認為優先辦理登機手續及貴賓候機室，對整體旅行體驗非常重要。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡表示，去年該行增加了近10萬名「優先理財」新客，按年增加超過一倍，海外消費金額增長逾兩倍半。