恒安去年多賺45% 料毛利率回升
恒安國際(01044)截至去年底止全年純利28億元（人民幣‧下同），按年增長45.46%；每股收益2.415元，末期息按年持平為0.7元。績後其股價向好，高位見27.25港元，收報26港元，升0.97%。
年內，恒安收入237.67億元，按年升5.09%；經營利潤39.77億元，按年升38.64%；毛利率跌0.3個百分點至33.7%。集團補充，去年下半年整體毛利率大幅改善至36.5%。
年內紙巾業務銷售收入大增12.24%至137.48億元，衞生巾業務銷售收入61.78億元，升0.36%，紙尿片業務銷售升約4.3%至12.54億元。集團電商及新零售銷售（包括零售通及新通路）按年增長約17.7%，佔比按年上升3.2個百分點至接近約30.1%，其中其他新零售渠道（包括零售通、社區團購等）進展理想，增長約21.4%，其銷售佔整體銷售比例約7.4%。
安莉芳虧損擴至7216萬
恒安預期，今年收入將保持穩定，集團將審慎投放促銷資源及預期高端高毛利的產品持續錄得顯著增長，預期毛利率將持續提升。
此外，安莉芳控股(01388)去年蝕約7,216.8萬港元，按年擴大約40.84%；每股虧損17.08港仙，不派息。年內收入12.81億港元，按年跌3.93%；整體毛利率按年微降0.44個百分點至74.59%。公司解釋，虧損擴大主因是內地零售市場恢復不達預期，營銷及促銷費等費用增加。
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