恒安去年多賺45% 料毛利率回升

年內紙巾業務銷售收入大增12.24%至137.48億元，衞生巾業務銷售收入61.78億元，升0.36%，紙尿片業務銷售升約4.3%至12.54億元。集團電商及新零售銷售（包括零售通及新通路）按年增長約17.7%，佔比按年上升3.2個百分點至接近約30.1%，其中其他新零售渠道（包括零售通、社區團購等）進展理想，增長約21.4%，其銷售佔整體銷售比例約7.4%。