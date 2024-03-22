星經商環境稱霸16載 港僅排第9

新加坡連續16年在英國《經濟學人》智庫（EIU）的經商環境排行榜中稱霸，未來5年料續成全球經商環境最佳國家之一。反觀大落後的香港，最新排名在第9位。

EIU發布的最新經商環境排名顯示，新加坡在全球82個國家及地區中跑出，丹麥及美國經濟表現突出，加上政治環境穩定，排名緊隨新加坡，分別排第二及第三位，EIU預期該3個國家將在未來5年內繼續擁有最佳營商環境。

金融中心排名亦壓港 報告又提及，值得關注泰國，因其推出投資激勵措施和基建升級的親商政策，令該國的排名有所提高，預示着該國的人均實際國內生產總值（GDP）將再一年急劇加速增長。

英國倫敦Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發研究院發布最新的《全球金融中心指數》（GFCI），香港整體得分為741分，總排名維持全球「梗頸四」，繼續以一分之差輸給新加坡，而紐約就以764分蟬聯榜首，倫敦以747分再奪第二。上海、深圳分別位列全球第六、第十一，排名各升一位，且得分雙雙增至739分及734分。