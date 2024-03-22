港P息不變 今年料減兩次

專家估按息續橫行 下半年或跌穿4厘 美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，本港3大發鈔銀行的最優惠利率（P）亦保持不變。按揭界預期本港按息將橫行一段時間，下半年才有望微調。香港金融管理局提醒，港元拆息（HIBOR）在往後一段日子，可能仍會處於較高水平，市民作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆亦認為，過去美國加息時，港P沒有跟足，故不會預期減息每次都跟足，而若聯儲局一如該行預期年內減息4次，港P可能減一至兩次，每次0.125厘。

港元一個月拆息4連升 滙豐銀行、中銀香港昨日均維持P息於5.875厘，渣打P息則維持在6.125厘，3者的港元儲蓄戶口利率保持不變。金管局表示，聯儲局的「點陣圖」顯示，今年或減息3次，合共0.75厘，但確實時間及未來息率走向仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間。該局強調，本港金融及貨幣市場運作仍維持暢順，港元匯率保持穩定，會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。另外，在本港實施聯繫匯率制度下，該局因應美國未有加息，維持貼現窗基本利率於5.75厘不變。

港元銀行同業拆息全線向上，其中，跟樓按相關的一個月拆息，連升4日至4.68厘水平，衝上約兩個月高位；隔夜拆息更升逾0.18厘至4.41厘以上，為3周高位。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，港P及按息仍較大機會先橫行一段時間，當港元拆息回落一定幅度，銀行將考慮減P息或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期本港按息在今年內回落至4厘以下水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則預期，聯儲局最快下半年進行首次減息，屆時港元拆息有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。

港股揚320 成交增38% 港股方面，昨日跟隨外圍抽升。恒生指數高開219點後愈升愈有，最多彈430點，高見16,973點，收市報16,863點，揚320點或1.93%；國企指數及科技指數分別升1.74%及0.88%；全日成交按日大增38.31%至1,180億元。「北水」繼續掃貨，單日淨流入47.72億元。

恒指昨最多彈430點。（中新社圖片） 港元一個月拆息上揚