道指高開263 美光上季轉賺

受聯儲局「鴿派」立場影響，美股道指周三收升401點，而周四早段則延續升勢，一度升263點，報39,775點；標指曾升35點，報5,260點；納指升169點，報16,538點。

Apple遭華府控告壟斷 然而，蘋果公司（Apple Inc.）股價曾挫3.78%，原因是美國司法部終對該企開展反壟斷訴訟，指其生態系統造就壟斷，「天文數字估值」乃以消費者、開發商和競爭對手為代價。

半導體股繼續受惠人工智能（AI）熱潮，遭中國制裁封殺的美國記憶體大廠美光科技（Micron）公布上個財政季度業績，截至2月29日止一季，收入按年大增57.7%至58.24億美元，非公認會計準則（Non-GAAP）下經調整純利4.76億美元，而前一年同期經調整虧損20.81億美元。

儘管失去中國市場，但受AI熱潮推動，美光仍預期本季度收入可達6.6億美元，相當於收入增幅進一步擴至75.9%。美光股價周四早段曾升17.92%，高見113.5美元，再度刷新歷史新高。

經濟數據方面，美國3月標普製造業採購經理指數（PMI）報52.5，創21個月新高；服務業PMI則報51.7。同時，美國上周首申領失業救濟人數為21萬人，少過預期；截至前周至持續申領人數則為180.7萬人。另外，2月成屋銷售按月增9.5%，至以年率計438萬間，多過預期。

英歐製造業仍陷收縮 歐洲數據則好壞參半，英國3月製造業PMI達到49.9，雖然仍處於50以下的收縮區間，但相比起前一個月的47.5已有明顯改善；服務業PMI則報53.4。歐元區因受德國拖累，製造業PMI進一步跌至45.7，惟服務業PMI達到51.1，稍勝市場預期，更帶動綜合PMI重上49.9。