美利率不變 年內預期減0.75厘

美國聯儲局一如預期維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘不變，惟當局的立場偏向鴿派。主席鮑威爾明言「盡快放慢縮表（QT）的速度是適當的」，而反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢看法的「點陣圖」顯示，以中位數預測計，官員們仍繼續預期今年內會減息0.75厘。有分析解讀認為，當局正暗示可能會悄悄放棄2%通脹率目標，並願意承受更高的通脹。

對2%通脹目標猶豫 尚渤投資管理投資組合經理Christian Hoffmann直言︰「鮑威爾談及本次會議的核心問題，即聯儲局對2%通脹率目標的承諾時，猶豫的程度超出了我預期。」雖然目前來看，今年減息兩至三次是合理，但市場需關注另外兩種可能的路徑─若數據沒有變化，結果或會減息一次甚至不減息；反之，如經濟數據大幅下滑，減息幅度有機會接近5至6次。

話雖如此，「點陣圖」顯示官員們對長遠利率的預期有所上升，2025、2026年的利率中位數預測都上調了0.25厘，長期利率預測亦由2.5厘升至2.6厘。鮑威爾亦坦言利率長遠很難回到接近零的極低水平。

經濟展望方面，官員們估計今年美國經濟增長為2.1%，遠高於上次預測1.4%；對2025年及2026年的增長預測亦一同提高至2%（此前分別為1.8%及1.9%），明顯對經濟狀況更有信心；通脹預測也略為上升，今年核心個人消費開支（PCE）物價指數按年料升2.6%，提高0.2個百分點，2025年及2026年的核心PCE物價升幅維持在2.2%及2%不變。

瑞士降息 英按兵不動 另一邊廂，英倫銀行於周四公布議息結果，同樣維持利率不變，政策利率為5.25厘。英倫銀行行長貝利表示，還未到減息時候，需要確保通脹率達到2%並維持在這個水平，而形勢正在朝正確方向發展，在通脹回落方面有令人鼓舞迹象。此外，英倫銀行維持今年第一季經濟增長0.1%的預期。

此外，瑞士央行昨意外減息0.25厘，乃9年來首次；另巴西央行一如預期減息0.5厘，並預計5月將進行相同幅度的減息。