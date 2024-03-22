恒地基礎盈利97億 港租金收入升

集團去年應佔本港物業發展營業額為147.62億元，跌約5%，應佔稅前盈利21.69億元，跌約35%，因入帳項目毛利較低。去年底未入帳自佔物業合約銷售額約94.18億元，其中71.4億元預計今年入帳。政府撤辣至今3周已共售出946伙住宅單位，總銷售額達58.99億元。

恒地擁有新界土地儲備約4,580萬方呎，繼續是全港發展商最多；購入80%至全部權益的市區舊樓重建項目則有22個，預計自佔樓面面積共約240萬方呎。集團有充裕的土地儲備，足供未來幾年發展之用。