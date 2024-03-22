恒地基礎盈利97億 港租金收入升
恒基地產(00012)去年純利升0.23%至92.61億元，撇除投資物業及發展中投資物業公允值虧損等的基礎盈利升0.79%至97.06億元，末期息每股1.3元，連同中期息全年每股派1.8元，均按年持平。儘管融資成本上漲，去年底借貸比率按年降1.5個百分點至22.6%，亦較6月底降1.4個百分點。
撤辣3周售946單位
集團去年應佔本港物業發展營業額為147.62億元，跌約5%，應佔稅前盈利21.69億元，跌約35%，因入帳項目毛利較低。去年底未入帳自佔物業合約銷售額約94.18億元，其中71.4億元預計今年入帳。政府撤辣至今3周已共售出946伙住宅單位，總銷售額達58.99億元。
恒地擁有新界土地儲備約4,580萬方呎，繼續是全港發展商最多；購入80%至全部權益的市區舊樓重建項目則有22個，預計自佔樓面面積共約240萬方呎。集團有充裕的土地儲備，足供未來幾年發展之用。
內地方面，去年應佔物業發展營業額為94.98億元，應佔稅前盈利為21.26億元，以人民幣計分別上升28%及2%，去年底未入帳自佔合約銷售總額83.19億元，其中64.77億元預計今年入帳。
恒發去年轉蝕7200萬
另外，恒地去年本港應佔租金總收入為67.4億元，升4%，應佔稅前租金淨收入為49.15億元，升7%，原因除了陽光房地產基金(00435)成為上市聯營公司帶來新增貢獻，亦與新租約及現有租戶續租時均錄得較高租金。寫字樓及零售物業出租率俱「維持穩定」，零售方面見續租租金提升，客流量及租戶整體生意額已超越2018年。
然而，旗下恒基發展(00097)去年收入跌13.15%至15.51億元，更轉蝕7,200萬元，遂停派末期息。千色Citistore的稅後盈利降28%之際，「APITA」及「UNY」的Unicorn部門稅後虧損擴大約90%，原因是疫後超市食品及日用品需求減少之際，市民出境旅遊、跨境消費及購物增加，導致零售額減少。
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