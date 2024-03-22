長和賺235億 覓整合機會

環球業務彌補港不足 在評論去年業績時，李表示，業績年度內的經營環境變幻莫測，雖然下半年經濟趨勢好些，但仍有很多挑戰。幸好業務遍布全球，加上嚴謹的財務紀律，抵擋了風浪和挑戰。例如香港的貨櫃碼頭出口在去年下降不少，但墨西哥的出口卻比前一年有可觀增長，其他港口也見增長來補足。

電訊部門在2023年因為成本上漲，令其經營困難。其CK Hutchison Group Telecom之收益為868.14億元，以呈報貨幣計算較去年增加4%。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為223.41億元，以呈報貨幣計算下跌8%，主要由於歐洲3集團之貢獻減少。

聯席董事總經理霍建寧表示，旗下的英國電訊公司3UK與當地Vodafone的合併，仍在監管當局審查中，若順利的話，審查有機會在今年底前完成。

屈臣氏擬增設逾千店 以屈臣氏品牌為主的零售部門去年之收益總額、EBITDA分別為1,833.44億元及162.26億元，以呈報貨幣計算較去年分別增加8%和13%。屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，本港與內地通關後，促使港人北上，集團在港零售業務無可避免感到壓力，但透過調整旅遊區店舖產品組合，增加保健產品以吸引遊客，而在超市亦引入更多全球和內地產品，並提供折扣，吸引本港居民消費。今年計劃開1,100間店舖，當中三分之一在內地市場。