大行觀點：美銀行股受惠基本面好轉

儘管去年美國地區銀行倒閉事件僅屬短暫且迅速受控，但不少銀行股的股價仍未收復失地。不過，有更明顯的迹象顯示，美國聯儲局在2022年3月展開的進取加息周期已結束。聯儲局在去年底的會議上宣布所謂的政策轉向，當時通脹降溫，主席鮑威爾強調今年啟動減息。

存款成本見頂對銀行業非常利好。存款實際上相當於銀行的已售商品成本，隨着銀行的已售商品成本在正常化利率環境下見頂，不少機構仍有機會繼續提高「商品」價格，若代入銀行業的情況，即意味機構可就貸款收取更高利息，而且銀行可從投資組合賺取更高收益。

存款成本見頂 收入改善 展望今年之後，銀行業仍將持有於接近零息環境時發行和買入的定息貸款和證券，有關持倉將在利率趨升及正常化的環境下重新定價，這類「商品」持續重新定價有望為銀行收入帶來長期利好因素。

美國實行接近零利率政策期間，與非銀行按揭貸款機構、商業貸款機構和消費金融公司等非銀行競爭對手相比，銀行業欠缺明顯的融資成本優勢，但隨着聯儲局由零息水平開始加息，銀行業的融資成本優勢再現。

鑑於去年初存款利率的升勢較貸款收益率迅速，上述競爭優勢被銀行投資者所忽略。然而，目前美國聯邦基金利率似乎已處於或接近最高利率水平，因此存款成本近期開始見頂，預計將在今年推動大部分銀行的淨利息收入上漲，繼而提振投資氣氛。

儘管近期美國銀行股略見起色，但銀行股的基本表現與市場估值仍顯著脫鈎，估值可能繼續波動，可為投資者提供入市機會。

宏利投資管理