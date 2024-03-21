青建7.5億放售油塘工業地

中原（工商舖）周浩然表示，是次代理放售上述項目，地盤面積約17,399方呎，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供一房、兩房及三房等間隔。

另方面，沙田石門京瑞廣場再市傳有地舖易手，該項目一期地下雙號舖，面積近1,000方呎，以近5,000萬元易手，以現有租金收入計算，回報率不足3厘。此外，英國老牌百貨公司首度落戶跑馬地，為該公司的食品部，地點為景光街26號地下，面積約900方呎，月租低於8萬元。

此外，外媒引述消息人士指出，美國銀行將棄租中環長江集團中心其中一層半樓面，後勤部門將遷往葵涌九龍貿易中心。上月該廈2座高層全層，面積近2.7萬呎，以每月逾72萬元租出，呎租約27元。