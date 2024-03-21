新盤概況：Blue Coast上樓書452呎起
港島區鐵路上蓋項目銷售部署進入直路，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，昨日已上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目提供642伙，最細戶型為實用面積452方呎的兩房戶。
該期數由兩座住宅大樓組成，並劃分為第1A、1B、2A及2B座，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積介乎452至1,267方呎。三房單位實用面積728至1,006方呎，設474伙，佔該期數供應逾七成。而位於第1A座的全數單位均連露台或平台，其他座數單位則不設露台，另外提供187個住客停車位。
澐璟一客購兩伙涉億七
同系其他樓盤亦有新動向，沙田名日‧九肚山落實下周一起標售第1座2樓A室四房戶，實用面積1,213方呎。長實營業經理詹勳榮指，項目會按市況加推單位並調整售價。同時，油塘親海駅II日前重售2B座33樓E室，實用面積707方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價1,142.3萬元，呎價約16,157元。發展商指，有部分重售單位售價已上調2%。
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