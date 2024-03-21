新盤概況：Blue Coast上樓書452呎起

該期數由兩座住宅大樓組成，並劃分為第1A、1B、2A及2B座，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積介乎452至1,267方呎。三房單位實用面積728至1,006方呎，設474伙，佔該期數供應逾七成。而位於第1A座的全數單位均連露台或平台，其他座數單位則不設露台，另外提供187個住客停車位。