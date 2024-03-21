旺角銀主盤搶高逾四成拍出

樓市交投回勇，細價物業成為拍賣場搶奪目標，昨日兩場物業拍賣會共售出8伙住宅，佔7項為200萬至400多萬元的銀主或遺產貨，個別更搶高逾四成拍出。

忠誠拍賣行昨售出3項物業，競投最激烈為旺角建煌華廈2期高層E室銀主盤，實用面積約518方呎，開價304萬元，大幅搶高133萬元或約43.8%，以437萬元售出，呎價約8,436元。

同場亦沽中環嘉豪大廈中層B室，由遺產承辦人推出，實用面積約283方呎，開拍價330萬元，競價後以365萬元成交，呎價約12,898元。

屯市呎售7824元 黃開基拍賣行同日拍出5項物業，全數為細價住宅銀主盤。全日最低價成交為黃大仙居屋翠竹花園14座高層K室，實用面積約592方呎，未補價第二市場開價275萬元，競投後以295萬元成交，呎價約4,983元。

新界上車私樓亦受捧，屯門市廣場7座低層F室銀主盤以410萬元沽出，較推拍價高出60萬元，呎價約7,824元。元朗尚悅7座高層E室同類單位，搶高約16.7%，成交價371萬元，呎價約10,392元。