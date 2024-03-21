二手蝕讓比例 15年高

上月佔整體成交30% 樓價高位回落，二手市場蝕讓個數持續攀升。據代理行一份報告指出，2月二手私人住宅蝕讓比例回升約1.4個百分點至近三成，創近15年的新高。而全面撤辣再為業主大開「逃生門」，火炭銀禧花園兩房單位，放盤不足3日即沽，約5年帳面貶值約15.7%。

據利嘉閣地產研究部數據，綜合土地註冊處資料所得，上月全港1,238宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面虧損個案錄約366宗，佔整體成交比例約29.6%，為2009年5月以來最高。同期獲利個案共863宗，佔比約69.7%，再度回落至約0.9個百分點，而每宗個案平均賺幅約28.9%，連跌4個月，按月再挫約0.7個百分點。

該公司研究部主管陳海潮指，樓市撤辣後，交投氣氛熾熱，成交宗數大增，惟樓價暫時未見明顯好轉，相反撤銷額外印花稅後，多了近兩至3年入市的買家決定沽貨套現應急。

銀禧兩房輸110萬 踏入3月，二手市場蝕讓個案持續湧現。中原霍栢雄指，上述銀禧花園6座中層E室，實用面積約506方呎，叫價約630萬元，放盤3天內以590萬元沽出，呎價約11,660元。原業主於2019年以700萬元購入，單位期內帳面虧損約110萬元。

馬鞍山本月錄近70宗二手買賣。美聯嚴啟雄稱，迎海‧星灣御23座高層C室，實用面積約510方呎，兩房設計，原業主有意換樓，減價60萬元，以740萬元沽貨，呎價約14,510元。原業主於2019年8月以843.8萬元購入，帳面蝕逾100萬元。

寶湖持9年照蝕 上車盤持貨9年都要蝕。中原黃達雄表示，大埔寶湖花園A座低層8室，實用面積約343方呎，議價後上車客以340萬元購入，呎價約9,913元。原業主於2015年以368萬元購入，單位帳面蝕幅約7.6%。

市區屋苑亦「難逃一蝕」，尤其是新供應重災區半新盤。市場消息透露，啟德嘉峯匯低座2座一個低層單位，市傳成交價約1,550萬元，不足4年帳面貶值約15.3%。

部分業主以低價吸客。中原王勤學稱，元朗本月累錄約124宗二手買賣，其中，Grand YOHO的1座中層A室，減價至699.8萬元成交，呎價約14,052元，做價創屋苑兩房單位逾5年來新低。

此外，有買家撤辣後大手入市。美聯梁傑指，有外區客共斥資5,400萬元，購入將軍澳天晉兩個不同座數的海景單位，其中8座中高層A室四房單位，以3,400萬元購入自用，呎價26,034元屬同區分層戶近年高位。

另外，該買家再以2,000萬元承接6座中高層B室作投資用途。

二手私宅蝕讓比例